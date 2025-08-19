A Castagneto Carducci fino a domenica il festival Effetto Notte

Fino al 24 agosto il programma prevede serate a tema: venerdì 22 agosto sarà dedicato alla fantascienza, sabato 23 renderà omaggio al cinema libero e indipendente, mentre domenica 24 sarà un viaggio nostalgico nel grande cinema degli anni ’70 e ’80. Laura Giuliano: "Con la preziosa collaborazione di Marco Bruciati, il direttore artistico di Effetto Notte, siamo riusciti a dar vita a un evento che fonde alla perfezione cinema, spettacolo e amore per il territorio"

A Castagneto Carducci il cinema non solo si guarda, ma si vive. Grazie a “Effetto Notte – Luci e sogni, il borgo diventa cinema”, il nuovo e originale festival che, dal 22 agosto a domenica 24, trasformerà il centro storico in un grande e spettacolare set cinematografico a cielo aperto. Le vie del borgo saranno animate da personaggi iconici, performance, musica dal vivo e attività per famiglie, per una vera e propria immersione nel mondo del cinema. Nelle tre serate, il centro storico di Castagneto Carducci si animerà con una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Il programma prevede serate a tema: venerdì 22 agosto sarà dedicato alla fantascienza, sabato 23 renderà omaggio al cinema libero e indipendente, mentre domenica 24 sarà un viaggio nostalgico nel grande cinema degli anni ’70 e ’80.

Percorrendo le vie del paese si incontreranno le postazioni delle sei sezioni che affrontano il cinema da diversi punti di vista:

Cose dell’altro mondo – Quattro iconiche creature cinematografiche, realizzate in scala monumentale dalla Special Effects Creatures Studios di Cinecittà World.

Il cinema espanso – Proiezioni immersive sulle pareti dei palazzi del borgo dei grandi classici del cinema.

Cinema e musica – Esecuzione dal vivo di famose colonne sonore e sonorizzazione live di classici del cinema muto

Incontra il cinema – Cospalyer di personaggi iconici del cinema internazionale perle vie del paese e spettacoli di strada.

Installazioni artistiche – Inside Psycho, una vera e propria immersione nei fotogrammi della celebre scena della doccia del film “Psycho” di Alfred Hitchcock. Le giornate degli autori, mostra fotografica con i volti che hanno solcato le Giornate degli Autori del Festival del Cinema di Venezia nelle precedenti edizioni.

Kids – Ciak, chi vuoi essere? Laboratorio per bambine e bambini , in cui i più piccoli potranno trasformarsi in un personaggio fantastico utilizzando costumi ed accessori

“A Castagneto Carducci, siamo sempre alla ricerca di modi per valorizzare il nostro territorio. ‘Effetto Notte’ è la risposta perfetta a questa nostra volontà – dichiara Sandra Scarpellini, Sindaca di Castagneto Carducci-. Questo evento non è solo un festival, ma un’opportunità di vivere il nostro borgo e il cinema in modo speciale, creando un legame tra il nostro patrimonio storico e la forza espressiva del cinema. È un investimento nel turismo culturale e nella vitalità della nostra comunità, offrendo un’esperienza indimenticabile e di alta qualità a chiunque voglia vivere il nostro borgo in modo nuovo e originale”. I visitatori di “Effetto notte” saranno accolti da spettacolari creature cinematografiche in scala monumentale, realizzate dai laboratori degli Special Effects Creatures Studios di CinecittàWorld: Alien, un gigantesco Uomo-lupo, un impressionante King Kong e l’immancabile Tyrannosaurus Rex. Per gli appassionati di cinema cult sarà possibile ammirare da vicino la mitica DeLorean di Ritorno al Futuro, in un’installazione che farà la gioia di grandi e piccoli.

Le facciate degli edifici diventeranno uno schermo diffuso grazie alla sezione “Cinema Espanso”, il percorso di proiezioni che racconterà la storia della settima arte, mentre la sezione “Cinema e Musica” animerà Piazza della Gogna con le sonorizzazioni dal vivo di capolavori del cinema muto e d’autore. Non mancheranno poi momenti con performance e spettacoli di strada lungo tutto il percorso. Inoltre per un effetto davvero sbalorditivo, tra le vie del centro storico sarà possibile incontrare personaggi iconici del cinema. Il festival ospiterà anche due installazioni artistiche permanenti: un’opera immersiva ispirata al cinema di Hitchcock e una mostra fotografica con ritratti di grandi nomi del cinema. Per i più piccoli, il laboratorio “Ciak, chi vuoi essere?” offrirà l’opportunità di travestirsi da personaggi e creare piccoli fotogrammi animati.

Domenica 24 agosto, in occasione del 50° anniversario del Rocky Horror Picture Show, andrà in scena “The RockQueer Horror Picture Show”, una performance itinerante ispirata ai personaggi del film per celebrare la diversità e l’inclusività, tra musica, danza e ironia. “Forti della nostra esperienza nel settore culturale e turistico, abbiamo concepito questo festival come un punto di convergenza per due importanti obiettivi: la sostenibilità ambientale e l’alfabetizzazione cinematografica – spiega Laura Giuliano, vicepresidente di Coop. Itinera. Con la preziosa collaborazione di Marco Bruciati, il direttore artistico di Effetto Notte, siamo riusciti a dar vita a un evento che fonde alla perfezione cinema, spettacolo e amore per il territorio”.

Informazioni utili e biglietti

Per le informazioni logistiche e sul programma:

www.effettonottefestival.it

www.iononhopaura.com

[email protected]

tel. 0586 894563

PARCHEGGI CON SERVIZIO NAVETTA GRATUITI

• Piazza del mercato – DONORATICO

• Via del fosso – DONORATICO

• Piazza Cassola – MARINA DI CASTAGNETO

Biglietti:

intero euro 10

ridotto euro 8 (bambini 4-10 anni e residenti)

family euro 32 (2 adulti+2 bambini)

Bambini sotto i 3 anni e persone con disabilità gratuito

Prevendita su Ticketone

https://www.ticketone.it/eventseries/effetto-notte-3938630/

BIGLIETTERIE Uffici Turistici:

Castagneto Carducci, Via Vittorio Emanuele II, 22

Marina di Castagneto – Via della Marina, 8

Bolgheri – Largo Nonna Lucia, 5

orari: 10.00 – 13.00 / 17.00 – 20.00 [email protected]

BIGLIETTERIE CASTAGNETO CARDUCCI i giorni dell’evento

DALLE ORE 19:00

Piazzetta dell’Arco davanti Palazzo Comunale (pagamento con carte e contanti)

Via Garibaldi

(pagamento solo in contanti)

