A cena… con Faber

Tra una portata e l'altra, lo scrittore e musicologo Fabrizio Bartelloni introdurrà le varie canzoni, stimolato dagli interventi di Enrico Pompeo, autore di romanzi e di testi teatrali, molto spesso legati all'opera di Faber

Mercoledì 23 aprile, presso l’Ex Cinema Aurora, in via Ippolito Nievo 28, a partire dalle 20 si svilupperà il primo incontro di una serie di eventi per ricordare, omaggiare e raccontare l’opera dei cantautori. La serata proporrà ascolti di canzoni, visioni di foto, aneddoti, curiosità sull’opera di Fabrizio De Andrè, indimenticabile poeta e musicista. Per contribuire a creare l’ambientazione adatta, si potranno assaggiare prelibatezze tipiche della Liguria, accompagnate da vini della stessa terra. L’intento è quello di costruire un percorso dentro la vita e le canzoni di De Andrè, proprio partendo da come il cantautore ha declinato questi due temi nei suoi dischi.

Sì raccomanda la prenotazione al numero: 3202436053. Ingresso riservato ai Soci. Tessera annuale: 5 euro.

