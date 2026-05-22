“A cena con”… Paolo Conte al Centro Culturale Artemisia
Riparte Giovedì 28 Maggio la rassegna "A Cena con", che per questa sua terza edizione ha trovato accoglienza presso il Centro Culturale Artemisia, in via di Popogna 43
Riparte Giovedì 28 Maggio la rassegna “A Cena con”, che per questa sua terza edizione ha trovato accoglienza presso il Centro Culturale Artemisia, in via di Popogna 43. Questa volta sarà esplorato il mondo poetico, surreale e unico del grandissimo Paolo Conte, immenso protagonista musicale e creatore di testi ipnotici e di profonda vena creativa. Osannato particolarmente in Italia e in Francia, ma apprezzato in tutta Europa e nel mondo, Conte, che ancora oggi continua a rinnovarsi, come ha sempre fatto durante tutta la sua lunghissima carriera, è riuscito a coniugare il mondo del Jazz con il mondo del cantautorato, ottenendo enormi successi sia di critica che di pubblico.
A guidarci nella vita e nella carriera del grande cantautore piemontese sarà, ancora una volta Fabrizio Bartelloni, critico musicale, scrittore e organizzatore culturale, stimolato dalle domande e dalle riflessioni di Enrico Pompeo, scrittore, regista, insegnante, sempre attivo nella promozione di eventi artistici.
La serata inizierà alle ore 20 con la cena preparata dal Centro Artemisia e proseguirà alle 21 con l’approfondimento su Paolo Conte
Costo: 20 euro. Per tutte le informazioni e per prenotarsi: 3333940346.
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