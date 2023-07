A che libro giochiamo? Lunedì 31 luglio prossimo appuntamento con le letture animate

Proseguono le letture animate ed attività di laboratorio per bambini e genitori alla Biblioteca dei Ragazzi a Villa Fabbricotti. Prenotazione obbligatoria: 0586/824524, mail [email protected]

Proseguono le letture animate ed attività di laboratorio per bambini e genitori in Biblioteca dei Ragazzi nel parco di villa Fabbricotti nell’ambito del programma A che libro giochiamo? promosso dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera. Gli appuntamenti vogliono favorire l’orientamento dei più piccoli nello spazio della biblioteca e far entrare il libro nel loro universo affettivo, avvicinandoli al piacere dell’ascolto e insegnando loro a rielaborare e far proprio il racconto, entrandoci dentro e vivendolo con le proprie emozioni, modificandolo e cambiandolo anche attraverso la propria fantasia. Ogni incontro, tenuto dal personale altamente qualificato della Cooperativa, partirà dalla lettura di una storia diversa, scelta tra un gruppo di opere recentemente pubblicate e che rappresentano esempi di grande qualità e novità nel panorama della letteratura per l’infanzia. Prossimo appuntamento lunedì 31 luglio alle 17.30 con Il mio erbario d’artista, un percorso per bambine e bambini di 6-8 anni accompagnati dal genitore. Si partirà dalla lettura del silent book “Guarda bene” di Letizia Iannaccone, dove centrale è il piacere di abbandonarsi all’immaginazione, se osservi con curiosità tra le foglie e i fili d’erba, puoi scoprire qualcosa di inaspettato e cogliere spunti magici ovunque si guardi. Si proseguirà con la creazione di un erbario artistico, stampando su carta le impronte degli oggetti raccolti e scrivendo a fianco piccole parole che l’osservazione ci ispira, per poi rilegare tutto in un vero e proprio erbario!

La prenotazione è obbligatoria. Posti limitati.

Per info e prenotazioni chiamare la Biblioteca dei Ragazzi al numero 0586/824524 dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

Costo: 5 € per bambino e di € 5 per adulto.

Durata: 1 ora e 30 minuti.

