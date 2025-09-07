A che libro giochiamo? Lunedì 8 settembre ultimo appuntamento
Lunedì 8 settembre ore 17.30-19.00 “Farfallaria”. Acquisto del biglietto online al link itinera.link/achelibro
Ultimo appuntamento dedicato alle letture animate in biblioteca dei ragazzi previsto nel programma “A che libro giochiamo?” promosso da Comune di Livorno in collaborazione con coop. Itinera. Lunedì 8 settembre leggeremo “Farfallaria”, un libro meraviglioso che racconta la storia di due farfalle sorelle che affrontano il tema della vita. La protagonista, Farfallaria, svolazza tra le pagine del libro e gioca con il gatto, scopre il mare in una conchiglia, salta dalle foglie ai fiori e ci insegna che se il tempo è un limite, la cosa migliore è vivere e scoprire ogni attimo con entusiasmo e volare serenamente verso il futuro.
Per adulti, bambini e bambine dai 6 agli 8 anni
Acquisto del biglietto online al seguente link https://itinera.link/achelibro
Costo 5 euro adulto + 5 euro bambino. Obbligatoria la presenza di 1 adulto con 1 o 2 bambini a suo carico.
Per informazioni e prenotazioni Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti
tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00, mercoledì ore 16.30-18.30
mail [email protected]
