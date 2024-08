A che libro giochiamo? Oggi alle 17.30 alla Biblioteca dei Ragazzi in villa Fabbricotti

Il libro scelto per l'attività di oggi si intitola La gara delle coccinelle di Nielander Amy. Prenotazione obbligatoria anticipata al link https://itinera.link/achelibro

Proseguono gli appuntamenti dedicati all’animazione alla lettura per bambini ed adulti presso la Biblioteca dei Ragazzi previsti nel programma A che libro giochiamo? Promossi da Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera. Oggi martedì 27 agosto alle 17.30 protagonista il libro La gara delle coccinelle di Nielander Amy. Un’onda di coccinelle avanza veloce e compatta. Le coccinelle cominciano a separarsi, a distaccarsi tra loro. Ma che rumore fanno? Orecchie aperte e via, ogni cosa intorno a noi canta! Prenotazione obbligatoria anticipata!

Acquisto del biglietto online al seguente link https://itinera.link/achelibro

Costo 5 euro adulto + 5 euro bambino. Obbligatoria la presenza di 1 adulto con 1 o 2 bambini a suo carico.

Attività per bambini 6-8 anni

Per informazioni e prenotazioni

Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00 oppure coop.Itinera 0586/894563

