“A che libro giochiamo?” Oggi alle 17 appuntamento alla Biblioteca dei Ragazzi

Oggi martedì 6 agosto alle 17.30 protagonista il libro "Amico Albero" di Sara Donati. Impareremo il linguaggio segreto dei giganti fronduti! Come si fa a parlare con un albero? Meglio avvicinarsi molto o stare un po’ a distanza?

Proseguono gli appuntamenti dedicati all’animazione alla lettura per bambini ed adulti presso la Biblioteca dei Ragazzi previsti nel programma A che libro giochiamo? Promossi da Comune di Livorno in collaborazione con coop. Itinera.

Oggi martedì 6 agosto alle 17.30 protagonista il libro “Amico Albero” di Sara Donati. Impareremo il linguaggio segreto dei giganti fronduti! Come si fa a parlare con un albero? Meglio avvicinarsi molto o stare un po’ a distanza? Puoi accarezzarlo piano piano come fanno le formiche. Puoi provare a imitarlo, sentire le braccia come rami e i piedi come radici. E poi, forse, non vorrai lasciarlo più. Il racconto di un incontro indimenticabile con il mondo vegetale.

Prenotazione obbligatoria anticipata.

Acquisto del biglietto on line al seguente link https://itinera.link/achelibro.

Costo: 5 euro adulto+5 euro bambino. Obbligatoria la presenza di 1 adulto con 1 o 2 bambini a suo carico.

Attività per bambini 6-8 anni.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00 oppure coop.Itinera 0586/894563

Condividi:

Riproduzione riservata ©