A che libro giochiamo? Oggi nuovo appuntamento di letture animate alla Biblioteca dei ragazzi
Lunedì 1 settembre ore 17.30-19.00 protagonista il libro “Sono io il più forte”. L'incontro partirà dalla lettura di un racconto a cui seguirà un’attività pratica di laboratorio. Acquisto del biglietto online al link itinera.link/achelibro
Secondo appuntamento dedicato alle letture animate in biblioteca dei ragazzi previsto nel programma “A che libro giochiamo?” promosso da Comune di Livorno in collaborazione con coop. Itinera. Lunedì 1 settembre leggeremo “Sono io il più forte”, un libro meraviglioso che racconta la storia di un lupo che si aggira nel bosco e chiede conferma della sua forza. Tutti impauriti, Cappuccetto Rosso, Biancaneve e altri non possono far altro che riconoscere che è effettivamente lui il più forte, ma un piccolo esserino verde lo contraddice con sicurezza. Chi è il più forte?
Per adulti, bambini e bambine dai 6 agli 8 anni
Acquisto del biglietto online al seguente link https://itinera.link/achelibro
Costo 5 euro adulto + 5 euro bambino. Obbligatoria la presenza di 1 adulto con 1 o 2 bambini a suo carico.
Per informazioni e prenotazioni
Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti
tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00, mercoledì ore 16.30-18.30
mail [email protected]
