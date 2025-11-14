A Collesalvetti la prima puntata del Calendario Culturale dedicato al “Liberty segreto” di Calza Bini

Sabato 29 novembre, alle 17, la Pinacoteca Comunale Carlo Servolini ospita il dibattito “Arte e Politica: il caso Calza Bini”, a cura del giornalista del Corriere della Sera Marco Gasperetti. Un appuntamento che apre ufficialmente il Calendario Culturale 2025-2026, interamente dedicato alla riscoperta del ruolo dell’architetto – e artista – Alberto Calza Bini tra Roma e Livorno

Il Comune di Collesalvetti presenta la Prima Puntata del Calendario Culturale 2025-2026, un percorso di incontri, approfondimenti e visite guidate dedicati alla stagione del Liberty e alla figura di Alberto Calza Bini, protagonista della cultura architettonica e artistica del primo Novecento.

L’appuntamento d’esordio è fissato per sabato 29 novembre 2025, alle 17, presso l’Auditorium della Pinacoteca Comunale Carlo Servolini (Complesso di Villa Carmignani, via Garibaldi 79). L’ingresso è gratuito.

La puntata inaugurale

Il primo incontro, intitolato “Le segrete tappe del liberty tra Roma e Livorno. La regia di Alberto Calza Bini dal padiglione toscano dell’esposizione internazionale di Roma del 1911 alla Livorno della Belle Epoque”

”, sarà dedicato all’inedita ricostruzione del percorso artistico e architettonico di Calza Bini.

Alle 17 è in programma il dibattito “Arte e Politica: il caso Calza Bini”, curato da Marco Gasperetti (Corriere della Sera; docente di Giornalismo online e Didattica multimediale all’Università di Pisa), con la partecipazione di:

Alfonso Iacono , filosofo, ordinario di Storia della Filosofia, Università di Pisa

, filosofo, ordinario di Storia della Filosofia, Università di Pisa Dario Matteoni , storico dell’arte, già direttore dei Musei Nazionali di Pisa

, storico dell’arte, già direttore dei Musei Nazionali di Pisa Alessandro Merlo, docente al Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze

Il progetto è promosso dal Comune di Collesalvetti e curato da Francesca Cagianelli, conservatrice della Pinacoteca Carlo Servolini, che ha ideato un calendario volto ad ampliare la riflessione storiografica su Calza Bini oltre i consueti profili dedicati alla sua attività di architetto e urbanista.

Calza Bini, un Liberty da riscoprire

L’iniziativa intende valorizzare la meno nota produzione pittorica e incisoria dell’autore, testimoniata da partecipazioni a importanti esposizioni nazionali, dalla Secessione romana alla Permanente di Milano, e da mostre come quella dei Bagni Pancaldi a Livorno.

Sotto i riflettori anche le collaborazioni con Galileo Chini, in particolare nella realizzazione del Villino Paoletti e dell’Istituto di Santo Spirito a Livorno. Una relazione artistica che il Calendario colligiano approfondirà in più tappe, con l’obiettivo di restituire alla città un nuovo capitolo del Liberty locale.

Il nodo politico: il “caso” Calza Bini

Il dibattito del 29 novembre offrirà l’occasione per esaminare il complesso rapporto tra Calza Bini e il quadro politico del ventennio fascista, un terreno critico affrontato negli anni da studiosi come Paolo Nicoloso, Bruno Zevi, Giulia Veronesi, Marcello Piacentini, Italo Insolera e molti altri.

Il percorso permetterà di aggiornare la lettura della sua figura, tra incarichi istituzionali, produzione architettonica, attività accademica e ruolo nella definizione della legge urbanistica del 1942.

Info pratiche

La Pinacoteca è aperta tutti i giovedì, sabato e domenica, dalle 15.30 alle 18.30, con possibilità di prenotare visite guidate gratuite per piccoli gruppi.

Contatti: 0586 980227 / 980174 – 392 6025703, [email protected]

Sito: www.comune.collesalvetti.li.it

Una copia omaggio del catalogo sarà riservata ai visitatori registrati ad almeno tre eventi del Calendario.

Chi è Marco Gasperetti

Giornalista dal 1981, Gasperetti ha lavorato per il gruppo L’Espresso, per il Corriere della Sera (politica, cultura, new media) e insegna da anni giornalismo online all’Università di Pisa. È direttore di IconNotizie, organo d’informazione di ICON, consorzio di 19 università italiane a supporto della cultura italiana nel mondo. Ha pubblicato numerosi saggi su comunicazione, tecnologia, educazione e linguaggio dei media.

Le prossime puntate del Calendario

Gennaio – 2ª puntata: La passione per i monumenti livornesi: il culto per l’antico secondo Pietro Vigo e Alberto Calza Bini, a cura di Massimo Sanacore .

La passione per i monumenti livornesi: il culto per l’antico secondo Pietro Vigo e Alberto Calza Bini, a cura di . 3ª puntata: Alberto Calza Bini tra classicismo e modernità, a cura di Francesca Cagianelli con lo storico dell’arte Matteo Fochessati (Wolfsoniana, Genova).

Alberto Calza Bini tra classicismo e modernità, a cura di con lo storico dell’arte (Wolfsoniana, Genova). Presentazione del catalogo con Aurora Scotti (Politecnico di Milano) e la curatrice.

con (Politecnico di Milano) e la curatrice. Febbraio – 4ª puntata: lectio magistralis di Sara Protasoni (Politecnico di Milano), Calza Bini: Architettura, città e politica.

lectio magistralis di (Politecnico di Milano), Calza Bini: Architettura, città e politica. Marzo – 5ª puntata: La riscoperta di Irene Gilli, a cura di Flavia Matitti (Accademia di Belle Arti di Roma), con Fabio De Chirico (Istituto Centrale per la Grafica).

La riscoperta di Irene Gilli, a cura di (Accademia di Belle Arti di Roma), con (Istituto Centrale per la Grafica). Finissage della mostra: Il primato della decorazione all’Esposizione Internazionale di Roma del 1911: Il Liberty segreto di Calza Bini e il sodalizio con Galileo Chini, a cura di Dario Matteoni.

