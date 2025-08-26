A Collesalvetti torna la Fiera paesana

Martedì 2 settembre le vie principali si animeranno con giochi in legno e artisti di strada per rievocare l’antico mercato che si teneva in piazza della Repubblica il primo martedì di settembre. Il programma e le modifiche alla viabilità

Martedì 2 settembre, a Collesalvetti, torna la Fiera paesana. Le vie principali del capoluogo colligiano si animeranno per rievocare l’antico mercato del bestiame che si teneva in piazza della Repubblica il primo martedì di settembre. “Sarà un ritorno alle origini – ha spiegato l’assessora alla cultura – con giochi in legno e artisti di strada. La nostra fiera è, da sempre, un momento importante per la cittadinanza, una giornata da trascorrere in famiglia o con i vecchi amici. Sono molti, infatti, coloro che ne approfittano per tornare a Collesalvetti e ciò che desideriamo è tener vive le tradizioni delle nostre frazioni”. Via Roma sarà caratterizzata dalla presenza di trampolieri colorati itineranti; mentre, in Vicolo Grocco, il Gruppo fotografico Vicarello allestirà la mostra “Oltre l’obiettivo”. Piazza della Repubblica e la Villa medicea saranno la cornice perfetta per un salto nel tempo con i giochi in legno o per i tornei lampo e le sfide al campione organizzate dall’ Asd Lucca Calciobalilla. A disposizione di grandi e piccini, oltre ai famosi ed amati biliardini, ci sarà Cristina Dionisi, reduce dai mondiali di calcio balilla che si sono tenuti lo scorso giugno a Saragozza. Alle ore 18.00 sarà la volta di “Colle in musica” con l’Accademia musicale Collesalvetti; alle 19.00 infine, largo all’estrazione della tradizionale tombola della fiera organizzata dalla Pubblica Assistenza di Collesalvetti.

Il Comune informa inoltre la cittadinanza che è stata emessa apposita ordinanza per la disciplina straordinaria della circolazione stradale nel centro abitato di Collesalvetti. Dalle ore 6.00 alle ore 24.00 sarà istituito il divieto di transito nei tratti di strada di seguito indicati:

Tratto della Via Roma compreso tra Via delle Parrane e Via Borsellino;

Via Umberto I°;

Vicolo Grocco;

Via Malenchini: da Via Togliatti a Via Roma;

Il divieto di sosta (con rimozione forzata) sarà in vigore per:

Via Roma, su ambo i lati nel tratto compreso tra Via delle Parrane e Via Borsellino;

Piazza della Repubblica, su ambo i lati da Via Bixio a Via Garibaldi;

Vicolo Grocco;

Via Umberto I°, su ambo i lati e comprese le aree adiacenti al Monumento ai Caduti.

