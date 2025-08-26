A Collesalvetti torna la Sagra della Pizza

Venerdì 29 agosto, all’Oratorio “Don Bosco” di Collesalvetti torna la Sagra della Pizza, dedicata alla memoria di Leonetto Pistoia, storico pizzaiolo della festa scomparso vent’anni fa. Otto serate all’insegna del buon cibo e del divertimento per una festa giunta alla sua trentesima edizione e che è divenuta, nel tempo, un tradizionale appuntamento di fine estate. Protagonista indiscussa sarà la pizza colligiana, in ogni sua variante, accompagnata da un piatto freddo o semplicemente sostituita con focaccia ripiena. Come di consueto, sarà aperto anche il ristorante con piatti tipici della cucina toscana come, tra gli altri, la zuppa, le penne alla boscaiola, la bistecca, il galletto o la grigliata mista. Ad aprire le danze sarà la Zeta Family che tornerà venerdì 5 settembre quando in pista scenderà anche la Scuola di Danza e Cultura Danzaria. Sabato 30 sarà la volta dell’Orchestra “Onde sonore” mentre, domenica 31, l’ Orchestra “Sale e Pepe” precederà lo show dell’illusionista Gianluca Pannocchia. Stand gastronomici aperti anche in occasione della fiera paesana: alle 21.00 poi, sul palco “La notte delle stelle”, un gran varietà condotto da Gianni Coletti che vedrà la partecipazione della ballerina Nina Osipova e lo show del cabarettista Massimo Antichi. Giovedì 4, l’Oratorio si colorerà di nero e verde, le tonalità dell’ Asd Collesalvetti che, nel corso della serata, presenterà la nuova squadra di calcio e tutto lo staff che si appresta ad affrontare il prossimo campionato. Sabato 6, invece, si balla con la Nuova formula, domenica 7 gran finale con Caffè rouge band. Tutte le sere saranno a disposizione anche due bar e lo stand aperitivi. Il pos sarà in funzione solo per le casse del ristorante e della pizzeria.

