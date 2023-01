A Corea giovedì 5 gennaio arriva la Befana

Giovedì 5 gennaio dalle 15,30 alle 18 al Centro Anziani Zanni Nardea in via Albertaio, 4 quartiere Corea si svolgerà l’iniziativa “Befana per tutti i bimbi”. Ai bambini presenti verranno distribuite calze offerte da associazione Oltre per Livorno, Appartenenza Labronica e Rebels Pielle.

