A disegnare sul mare come Fattori

Sabato 7 maggio alle ore 17 Guide Labroniche organizzano un simpatico tour-laboratorio incentrato sui dipinti e disegni realizzati da Giovanni Fattori negli anni '60 dell'800 sul litorale livornese

Sabato 7 maggio alle ore 17 Guide Labroniche organizzano un simpatico tour-laboratorio incentrato sui dipinti e disegni realizzati da Giovanni Fattori negli anni ’60 dell’800 sul litorale livornese.

Adulti e bambini ammireranno alcune riproduzioni di famose opere fattoriane che hanno segnato la storia dell’arte italiana posizionate su un cavalletto da pittore: le opere pittoriche in molti casi erano precedute da disegni e schizzi preparatori e quest’ ultimo aspetto ci mostra un Fattori disegnatore alacre ed instancabile autore di svariati taccuini zeppi di ritratti e paesaggi.

Alla fine del percorso ai bambini sanno consegnati taccuino e matita e sperimenteranno l arte del disegno dal vero del paesaggio che li circonda.

Ritrovo alle 16.45 di fronte ai Bagni Scoglio della Regina e fine percorso in prossimità dei bagni Pancaldi.

Durata evento 1 h un un quarto circa. Età consigliata 6-12 anni

Biglietto adulti 7 euro

Bambini 6-12 anni 6 euro

Bambini 0-6 anni gratuito

L evento si svolgerà con almeno 10 persone ed un massimo di 30. Per organizzare al meglio l evento le prenotazioni termineranno sabato alle ore 12. Per prenotazioni mandare un messaggio whatsapp ad Irene 340-9257207.