A Fiorentina torna la Fiera di Sant’Antonino

Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno torna, nelle strade del quartiere di Fiorentina, la tradizionale Fiera di Sant’Antonino: 138 gli operatori, tra alimentari e non, che esporranno i loro prodotti sugli stand dislocati tra via Provinciale Pisana, piazza Barriera Garibaldi e via Garibaldi.

