A giugno torna il Surfer Joe Summer Festival. “Sarà il miglior Festival di sempre”

Il Festival, il più importante al mondo per quanto riguarda la Surf Music, si svolgerà dal 22 al 25 giugno per un totale di oltre 40 concerti. Tante le iniziative collaterali. Ci sarà anche la rampa da skate. Lorenzo Valdambrini: "Sarà il miglior Festival di sempre e evento nell'evento quest'anno sarà la collaborazione con Surfcove"

Torna dopo tre anni di stop causa covid il Surfer Joe Summer Festival. Il Festival, il più importante al mondo per quanto riguarda la Surf Music, si svolgerà dal 22 (inizio serale) al 25 giugno compreso e vedrà alternarsi sul palco le band più accreditate del settore per un totale di oltre 40 concerti. “La rassegna – spiega Lorenzo Valdambrini uno degli organizzatori insieme al fratello Luca e a Francesco Tonarini che insieme sono i soci del Surfer Joe – ha raggiunto la nomea di essere una delle più attese e prestigiose rassegne di surf music e quest’anno sarà il miglior Festival di sempre”. Il palco sarà allestito alla Terrazza Mascagni nelle adiacenze del Surfer Joe e dell’Acquario dove verrà collocata anche la rampa da skate che, grande notizia per tutti gli appassionati della disciplina, durante tutto l’arco del Festival sarà ad uso gratuito per tutti. Oltre ai concerti tante le attività collaterali inserite all’interno della tre giorni e mezzo di programmazione: simposi informativi, seminari, incontri con gli artisti, mercatini vintage di abbigliamento e dischi, esposizioni di scultori, esposizione di Wolkswagen d’epoca e molto altro. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito dell’evento https://festival.surferjoemusic.com/. Inoltre quest’anno il Festival vedrà la partecipazione del Surfcove di Livorno di Francesco Cetorelli e Mirko Balloni. “Con Checco e Mirko – prosegue Valdambrini – metteremo in piedi delle interessanti iniziative di shaping (progettazione, ndr) in diretta di tavole da surf. Siamo molto contenti di questa collaborazione. Sarà un evento nell’evento”. Il Surfer Joe Summer Festival ha il patrocinio del Comune e rientrerà nella programmazione dell’Estate più lunga del mondo 2023.

