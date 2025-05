(1) Allegati (1) LE CORSE DI GIUGNO

A giugno tornano le corse al Caprilli

L'ippodromo "Federico Caprilli" riaprirà i suoi battenti giovedì 12 giugno per dare il via alla stagione estiva 2025. Le corse si svolgeranno in notturna

L’ippodromo “Federico Caprilli” riaprirà i suoi battenti giovedì 12 giugno per dare il via alla stagione estiva 2025. Le corse si svolgeranno in notturna.

Le giornate del mese di giugno saranno tre: 12 -19 -26, sempre di giovedì.

In allegato, cliccando sulla clip bianca su sfondo azzurro in alto, troverete il libretto tecnico da scaricare in Pdf relativo a questo primo mese.

Condividi:

Riproduzione riservata ©