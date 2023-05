A “Il Melograno Art Gallery” la mostra di Riccardo Lizio

Sabato 3 giugno, alle ore 18, Il Melograno Art Gallery inaugura la mostra personale di Riccardo Lizio dal titolo "Joyful Art" - La ricerca artistica tra materia e simbolismo

Sabato 3 giugno, alle ore 18, Il Melograno Art Gallery inaugura la mostra personale di Riccardo Lizio dal titolo “Joyful Art” – La ricerca artistica tra materia e simbolismo.

Riccardo Lizio, nato e cresciuto a Livorno, ha sempre trovato nella sua città natale l’ispirazione e il nutrimento per il suo percorso artistico. Iniziando come autodidatta, si è poi dedicato per alcuni anni all’apprendimento della pittura alla Libera Accademia Trossi Uberti di Livorno.

Tuttavia, il desiderio di esplorare nuove vie artistiche lo ha portato a distanziarsi dagli insegnamenti accademici e ad intraprendere un percorso di ricerca e sperimentazione personale.

Ciò che caratterizza il suo stile è l’amore per l’utilizzo di materiali diversi e la loro fusione nelle sue creazioni. Attraverso l’uso di colori acrilici, foglie, elementi vegetali e carte di riso pregiate, Riccardo dà vita a raffinate composizioni astratte sulla tela. Partendo dalla materia stessa, sviluppa una dimensione simbolica e allegorica nel colore. Gli oggetti perdono la loro identità fisica e assumono un nuovo significato in una rappresentazione spirituale, creando così spazi e valenze inedite.

Con grande forza le immagini emergono dalla tela, superando la corporeità e la mera astrazione per diventare potenti ideali metafore. Ogni pennellata e gesto creativo crea un dialogo tra forma e concetto, tra l’osservatore e l’opera stessa.

Attraverso la sua ricerca artistica, Riccardo Lizio ci invita a riflettere sulle profondità dell’esistenza umana, sugli aspetti simbolici che permeano il nostro mondo e sulla possibilità di proporre attraverso l’arte punti di vista alternativi.

———

Riccardo Lizio

“Joyful Art”

Il Melograno Art Gallery

3 – 9 giugno 2023

Vernissage sabato 3 giugno ore 18

La mostra sarà aperta fino alle ore 13 di venerdì 9 giugno

Orario: 10/13 e 16/20

Tutti i giorni, domeniche comprese.

Chiusi il lunedì mattina Il Melograno galleria d’arte

Livorno, via Marradi 62/68

0586 578592

[email protected]

Condividi: