A “Il Sabato del Mascagni” percussioni tra sperimentazione e nuove tecnologie

Un viaggio nel suono oltre i confini della tradizione: sabato 11 aprile 2026 il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno propone il tredicesimo appuntamento della rassegna “Il Sabato del Mascagni”

Un viaggio nel suono oltre i confini della tradizione: sabato 11 aprile 2026 il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno propone il tredicesimo appuntamento della rassegna “Il Sabato del Mascagni”, diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation.

Alle ore 16.30, presso l’Auditorium “Cesare Chiti”, andrà in scena il concerto dal titolo “Tecniche, oggetti e suoni inusuali con le percussioni”, un progetto che vede protagonisti i Maestri Claudio Bettinelli e Jonathan Faralli e gli studenti della classe di percussioni del Conservatorio, in collaborazione con il Liceo Musicale Niccolini Palli di Livorno, il Liceo Felice Palma di Massa e il Centro Studi Musicali di Livorno.

Il concerto propone un percorso che ribalta l’idea tradizionale di percussione come semplice strumento ritmico, trasformandola in un laboratorio di ricerca sonora. Accanto agli strumenti convenzionali, saranno utilizzati oggetti quotidiani, tecniche esecutive non convenzionali, dispositivi elettronici e tecnologie innovative, fino all’impiego della realtà virtuale.

Il programma attraversa linguaggi e stili diversi, da John Cage a Danny Elfman, passando per Gene Koshinski e compositori contemporanei come Alessandro Carrieri, Altea Silvestri e Fabio Machiavelli, con numerose prime esecuzioni assolute (ben 6 sui 9 brani presentati) scritte appositamente per l’occasione.

Il concerto rappresenta non solo un’esibizione, ma anche un momento di sintesi del percorso didattico e creativo degli studenti, chiamati a confrontarsi con le frontiere più avanzate della musica contemporanea.

“I Sabati del Mascagni” si confermano dunque come spazio aperto alla sperimentazione e alla ricerca, capace di coniugare formazione, innovazione e qualità artistica, coinvolgendo attivamente il territorio e le giovani generazioni.

Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio “Pietro Mascagni”, Livorno

Sabato 11 aprile 2026, ore 16.30

Ingresso libero fino a esaurimento posti

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