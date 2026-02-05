A “Il Sabato del Mascagni” recital pianistico di Simone Librale

Prosegue con successo la quarta edizione de “Il Sabato del Mascagni”, la rassegna di concerti del Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni di Livorno, in partnership con Laviosa Foundation, diretta dal M° Giovanni Nesi, che sabato 7 febbraio 2026 propone il quinto appuntamento in calendario.

Alle ore 16.30, presso l’Auditorium “Cesare Chiti”, andrà in scena il Recital IV affidato al pianista Simone Librale, con un programma che attraversa tre differenti modi di intendere la danza come principio musicale e formale, spaziando dal repertorio contemporaneo al grande romanticismo.

Il concerto prevede l’esecuzione della V Sonata con cinque finali diversi di Salvatore Sciarrino, della Berceuse di Francesco Filidei e delle Davidsbündlertänze op. 6 di Robert Schumann, in un percorso che mette in dialogo stati espressivi e identità musicali differenti.

Il pianista Simone Librale, protagonista del pomeriggio musicale del Mascagni, si è formato presso il Conservatorio di Livorno, dove ha conseguito il diploma accademico sotto la guida dei Maestri Daniel Rivera e Maurizio Baglini, completando il biennio specialistico con 110 e lode e menzione d’onore. Ha approfondito il repertorio moderno e contemporaneo presso l’Accademia di Musica di Pinerolo, studiando con interpreti di fama internazionale e distinguendosi in numerosi festival e rassegne in Italia. Nel 2024 ha tenuto un recital in diretta su Rai Radio3 per I Concerti del Quirinale e nel 2025 ha pubblicato il suo primo CD per l’etichetta Aulicus Classics.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti. Un invito rivolto alla cittadinanza a partecipare a un appuntamento che ribadisce ancora una volta il valore culturale e formativo della rassegna e il suo ruolo centrale nella vita musicale della città.

Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio

Sabato 7 febbraio 2026, ore 16.30

Ingresso libero

Info:consli.it

Note biografiche su Simone Librale

Simone Librale ha studiato a Livorno presso il Conservatorio “Pietro Mascagni”, dove ha conseguito il diploma accademico di primo livello sotto la guida dei Maestri Daniel Rivera e Maurizio Baglini, con il quale ha concluso il biennio specialistico con la votazione di 110 lode e menzione d’onore.

Ha una particolare predilezione per il repertorio moderno e contemporaneo che lo ha spinto a frequentare il biennio di specializzazione post-laurea in pianoforte solista nel repertorio contemporaneo presso l’Accademia di musica di Pinerolo nella classe dei MM. Emanuele Arciuli, Ralph van Raat, Nicholas Hodges e Maki Namekawa, concludendo tale percorso nel 2025 con la votazione di 110 e lode e menzione speciale.

Ha suonato in vari festival tra cui: Orbetello Piano Festival, Bari Piano Festival, “Festival Mariano internazionale” presso il Tempio La Rotonda di Rovigo, “Young Artists – piano solo series” a Roma,“FestivaLiszt” a Grottammare (AP), Festival Luciano Berio a Radicondoli. Ha collaborato con il Livorno Music Festival più volte come pianista dell’ensemble per le masterclasses dei MM. Stefano Gervasoni e Federico Gardella. Nel 2020 ha debuttato come solista con Roma Tre Orchestra nel “Mozart Project” sotto la direzione di Sieva Borzak. Nel 2021 ha preso parte al progetto “I quattro elementi in musica” del Teatro Verdi di Pordenone musiche di Debussy e Boulez. Nel 2022 è stato tra i protagonisti del convegno “Figure oltre il presente” dedicato a Luigi Dallapiccola tenendo un recital presso il Teatro G. Verdi di Pordenone durante il quale esegue la quinta sonata di Salvatore Sciarrino, la cui interpretazione è stata particolarmente valorizzata e apprezzata dal Maestro che ne ha descritto i contenuti in una dedica olografa. Nel 2023 ha preso parte alla prima esecuzione mondiale del brano “11.000 Saiten” del compositore Georg Friedrich Haas, commissionato dalla fondazione F. Busoni – G. Mahler in occasione del Bolzano Festival Bozen.

Nel 2024 ha tenuto un recital in diretta su Rai Radio3 per “I Concerti al Quirinale” presso la Cappella Paolina la sonata n.2 “ConcordMass.,1840-60” di Charles Ives ottenendo grandi consensi dal pubblico e dalla radio. Nel 2025 è stato rilasciato il suo primo CD per l’etichetta Aulicus Classics contenente proprio la sonata di Ives affiancata dalla celebre Quinta Sinfonia di Beethoven nella trascrizione per piano solo di Franz Liszt. Ha frequentato seminari e masterclasses tenuti da Pierre-Laurent Aimard, Louis Lortie, Andrea Lucchesini, Roberto Prosseda, Zlata Chochieva, Misha Dacic.

