A.L.S.A. Corso di Astrofotografia al Museo di Storia Naturale

L'Associazione Livornese Scienze Astronomiche (A.L.S.A.), attiva sul territorio da oltre trent’anni nella divulgazione astronomica, propone un ciclo di conferenze e corsi di astronomia presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma 234, Livorno)

L’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (A.L.S.A.), attiva sul territorio da oltre trent’anni nella divulgazione astronomica, propone un ciclo di conferenze e corsi di astronomia presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma 234, Livorno).

Sabato 19 aprile 16:30 – Astrofotografia planetaria, dedicata alle tecniche per catturare immagini dettagliate di pianeti e della Luna con Renzo Gemignani.

Sabato 26 aprile 16:30 – Astrofotografia del cielo profondo, per scoprire come fotografare nebulose, galassie e ammassi stellari con il telescopio con Luciano Milianti.

Oltre alle conferenze, A.L.S.A. organizza serate osservative alla Rotonda di Ardenza, offrendo al pubblico la possibilità di osservare il cielo con i telescopi dell’associazione. Il programma completo è disponibile sui canali social.

Per informazioni:

Facebook: ALSALivorno

Instagram: alsa_livorno

YouTube: @ALSALIVORNO

Condividi:

Riproduzione riservata ©