A.L.S.A, “Di multiversi… per molti versi”
E se il nostro Universo non fosse l’unico? Di multiversi... per molti versi. Un viaggio tra le teorie secondo le quali il nostro Universo potrebbe non essere l’unico
E se il nostro Universo non fosse l’unico? Di multiversi… per molti versi. Un viaggio tra le teorie secondo le quali il nostro Universo potrebbe non essere l’unico. Un interessante incontro con il Relatore Gabriele Comandi per mettere alla prova le idee più affascinanti e controverse della fisica moderna. Sabato 18 aprile ore 16.00 presso Museo di Storia Naturale del Mediterraneo – Via Roma 234 – presso Auditorium G.Kutufà
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