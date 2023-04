A LabroArte Ceramiche una mostra sulla Pasqua Ebraica nella tradizione livornese

A LabroArte Ceramiche di Maurizio Petrucci, in via Ernesto Rossi 81/a, si alza il sipario su di una Mostra sulla Pasqua Ebraica nella tradizione Livornese con le Ceramiche e i dipinti degli Allievi del corso d’arte di LabroArte.

Saranno esposti anche i simboli della religione ebraica, libri sul Bagitto, il dialetto ebraico livornese e i riferimenti all’influsso ebraico sulla cucina livornese e sui modi di dire. Il vernissage è in programma domenica 2 aprile alle 17 con un rinfresco kosher. La mostra resterà aperta fino a sabato 8 aprile.

