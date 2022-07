A LeggerMente il femminismo di Giulia Blasi

Appuntamento mercoledì 20 luglio con la giornalista Giulia Blasi che presenterà il suo ultimo libro, un vero e proprio inno al diritto delle donne alla bruttezza. Ingresso gratuito alle 19 in Villa Fabbricotti a Livorno.

Mercoledì 20 luglio sarà il turno di Giulia Blasi, che porterà all’ombra del parco di Villa Fabbricotti il suo Brutta. Storia di un corpo come tanti (incontro ore 19, ingresso libero). Edito da Rizzoli nel 2021, il libro cerca di rispondere al perché alle donne non sia permesso di essere brutte, mentre agli uomini sia consentito. Giulia Blasi ci racconta come per una donna sia normale crescere e passare tutta la vita a tenersi alla larga dall’essere giudicata e dal sentirsi brutta e per farlo ci regala una raccolta di saggi brevi che hanno l’esplosività di monologhi lucidi e affilati, a metà tra la ferocia e l’ironia. Dall’infanzia alla prima adolescenza, dai vent’anni fino all’età in cui comincia l’invecchiamento, la storia del corpo di Giulia è la storia del corpo di tutte le donne: un corpo che ha da subito la consapevolezza della quantità di spazio che può occupare nel mondo e dell’attenzione che può pretendere, a seconda di come viene etichettato. L’incontro sarà introdotto da Giulia Bertolini e Camilla Del Corona, entrambe bibliotecarie presso la Biblioteca Labronica ed entrambe social media manager della cooperativa Itinera.

L’AUTRICE – Giulia Blasi nasce a Pordenone nel 1972 e dall’adolescenza si appassiona a scrittura e temi del femminismo. È scrittrice e giornalista, vanta collaborazioni con Donna Moderna, Marie Claire e Vogue ed è autrice di programmi radiotelevisivi. Ha pubblicato Nudo d’uomo con calzino per Einaudi Stile Libero, Il mondo prima che arrivassi tu e Siamo ancora tutti vivi per Mondadori, Se basta un fiore per Piemme, Manuale per ragazze rivoluzionarie e Rivoluzione Z per Rizzoli.

IL FESTIVAL – LeggerMente: incontri letterari giunge alla sua quarta edizione e porta a Livorno 26 appuntamenti con scrittori e scrittrici di romanzi e/o saggi di recente pubblicazione, presentati sul prato adiacente alla Biblioteca Labronica in Villa Fabbricotti. Lo spazio esterno della Biblioteca dei Ragazzi ospita invece gli incontri e i laboratori di LeggerMente Kids, novità di questa edizione, mentre a Villa Mimbelli si svolgono gli appuntamenti della Domenica delle idee. Nato nel 2019, LeggerMente: incontri letterari è organizzato da Comune di Livorno, Biblioteca Labronica del Comune di Livorno, Itinera Progetti e Ricerche, Fondazione Livorno, Fondazione Livorno Arte e Cultura, LaFeltrinelli di Livorno e Il Chioschino di Filippo Brandolini. In un mese pieno di appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, si avvicenderanno autori in vista e conosciuti del panorama nazionale, presentati e introdotti da altrettante personalità legate al mondo dell’arte e della cultura in genere. Per info: [email protected], tel. 0586/894563 (dal lunedì al venerdì ore 10-19) e 0586/824552 (sabato e domenica ore 10-19). Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti, con possibilità di prenotazione online su leggermente.eventbrite.it.

IL PROGRAMMA

Martedì 19 luglio ore 19 – Emiliano Pagani e Daniele Caluri

Mercoledì 20 luglio ore 19 – Giulia Blasi

Giovedì 21 luglio ore 19 – Jonathan Bazzi

Venerdì 22 luglio ore 18 – La Tram (LeggerMente Kids)

Sabato 23 luglio ore 19 – Lorenzo Zilletti

Lunedì 25 luglio ore 18 – Michele Paoletti (LeggerMente Kids)

Martedì 26 luglio ore 19 – Eleonora Marangoni

Venerdì 29 luglio ore 18 – Agnese Innocente (LeggerMente Kids)

Sabato 30 luglio ore 18 – Michele D’Ignazio (LeggerMente Kids)

Villa Mimbelli – Domenica delle idee

Inclusione, equità, sostenibilità e culture in transizione

Domenica 24 luglio ore 18 – Filiere giuste e società circolare, felicità come dimensione collettiva, solidarietà come necessità. – Aboubakar Soumahoro presenta Umanità in rivolta

