A LeggerMente Next arriva Enrico Franceschini con “La mossa giusta”

La presentazione, introdotta da Carlo Neri e da chi scrive, è in programma lunedì 9 settembre alle 18 al Chioschino di Villa Fabbricotti (in caso di maltempo l'incontro si terrà nella biblioteca adiacente). L'autore: "Tutti noi siamo portati a fare delle scelte, delle mosse, che a volte vanno bene e altre male"

di Giulia Bellaveglia

Enrico Franceschini (la nostra intervista nel 2023), autore che non ha certo bisogno di presentazioni, torna a Livorno. E lo fa, questa volta, nel contesto di “LeggerMente Next” con un incontro in programma per lunedì 9 settembre alle 18 al Chioschino di Villa Fabbricotti (in caso di maltempo nella biblioteca adiacente). Introdotto da Carlo Neri e da chi scrive, Franceschini presenterà la sua ultima fatica “La mossa giusta” (Baldini + Castoldi). Uscito a giugno di quest’anno, il libro racconta alcune delle vicende di Ossip Bernstein, scacchista ebreo ucraino naturalizzato francese. “Una persona, per la precisione uno scacchista, – spiega Franceschini – mi suggerì su Twitter di approfondire questa figura che aveva avuto una vita romanzesca. Non la conoscevo, ma facendo qualche ricerca ho subito realizzato che si trattava di un personaggio di cui non c’erano libri di memorie, biografie o autobiografie. C’erano alcune notizie, ma non abbastanza per scrivere un saggio, così ho creato un romanzo coprendo con la fantasia le parti mancanti”. A fare da perno, il gioco degli scacchi. “Tempo fa feci un’intervista a Garri Kasparov, il campione del mondo, che mi disse: Gli scacchi sono la vita in miniatura. E in effetti è così: anche il titolo del mio libro allude al fatto che tutti noi siamo portati a fare delle scelte, delle mosse, che a volte vanno bene e altre male. In alcuni casi si può ottenere una rivincita, in altri no”. Una vicenda, quella di Bernstein, che racchiude in sé gran parte della storia del ‘900. “Un uomo che per tre volte ha costruito una fortuna, e per tre volte l’ha persa a causa delle 3 grandi ideologie del Novecento: il Comunismo con la Rivoluzione Russa, il Capitalismo con il crollo della Borsa di Wall Street e infine Nazismo con la Seconda Guerra Mondiale”. E naturalmente, per Franceschini non mancano i progetti futuri. “Ho in cantiere un thriller storico. Anche in questo caso si tratta di un misto tra fantasia e realtà. A proposito di questo, voglio precisare che l’episodio che apre La mossa giusta, quello di un uomo che gioca una partita a scacchi con in palio la propria esistenza in cui se perde sarà fucilato, se vince sarà liberato, è realmente accaduto”.

