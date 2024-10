A lezione di fragilità – Insegnare arti e mestieri

Prende il via sabato 26 ottobre alle 17 al Cisternino di città il micro-festival sulla fragilità a cura di Oami Livorno

A lezione di fragilità – Insegnare arti e mestieri è un progetto a cura di Oami Livorno con il sostegno della Regione Toscana – Contributi in ambito sociale per soggetti del Terzo Settore e il Comune di Livorno e con la partecipazione di alcune realtà sociali e artistiche del territorio: Mayor Von Frinzius, Cooperativa Cesdi, Thisintegra, In Associazione, Autismo Livorno, Atelier delle arti e Uovo alla pop che hanno costruito “ad arte” un percorso di inclusione, scambio, conoscenza e interazione tra il mondo della disabilità, delle arti visive e performative e della cucina etnica allo scopo di creare buone pratiche per una migliore ed efficace convivenza all’interno del tessuto sociale e culturale cittadino.

Il progetto si è sviluppato, a cavallo tra il 2023 e il 2024, attraverso laboratori di arte culinaria, visiva e di danza con la partecipazione delle ospiti della Casa Famiglia OAMI e dell’associazione Thisintegra, per porre al centro sia il dialogo terapeutico tra arte e disabilità sia l’incontro con le comunità straniere, in particolare la componente femminile in un’ottica di interazione e integrazione volta a migliorare la qualità della vita e il benessere dei partecipanti e favorire la comunicazione tra le realtà sociali e la comunità locale.

Molti i laboratori e le attività realizzate all’interno di questo percorso di welfare culturale, che ha portato alla realizzazione di un micro-festival finale che si svilupperà in diversi spazi cittadini dal Cisternino di città, all’Atelier delle Arti per concludersi, domenica 27 ottobre, nei locali di Thisintegra.

A lezione di fragilità parte sabato 26 ottobre alle ore 17 con la presentazione del libro EstEtica della Fragilità a cura di Pier Giorgio Curti e Serafino Fasulo – Edizione Sillabe e la Lectio magistralis del filosofo Massimo Carboni, per approdare alle 21 all’Atelier delle arti con la performance di danza contemporanea Spazio Indifeso all’interno della rassegna Racconti di altre danze che vedrà la partecipazione delle ospiti della Casa famiglia OAMI e si concluderà domenica 27 ottobre da Thisintegra con un buffet offerto dalle donne della Cooperativa Cesdi, le installazioni visive a cura di Uovo alla pop e la performance teatrale a cura della Compagnia Mayor Von Frinzius.

Per informazioni e contatti: [email protected]; 0586.813861

PROGRAMMA DEL MICRO-FESTIVAL “A LEZIONE DI FRAGILITA’”

26 OTTOBRE 2024

Ore 17.00

Cisternino di città, Largo del cisternino, 13

Presentazione del libro EstEtica della fragilità a cura di Pier Giorgio Curti e Serafino Fasulo – Edizione Sillabe

Lectio Magistralis Figure della fragilità a cura di Massimo Carboni, filosofo

Ore 21.00

Atelier delle arti – Via Masini, 3

SPAZIO INDIFESO – Performance di danza a cura di Atelier delle arti con le ospiti della Casa famiglia OAMI, in collaborazione con Uovo alla Pop

27 OTTOBRE 2024

Ore 12.30

Thisintegra – Via Ganucci, 3

Performance Fr•agile a cura della Compagnia Mayor Von Frinzius

Buffet con le cucine dal mondo a cura della Cooperativa Sociale Cesdi con le ospiti della Casa Famiglia OAMI, in collaborazione con Thisintegra

Installazione e video a cura di Uovo alla Pop

