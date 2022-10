A Livorno anteprima nazionale del film documentario “Il mistero Moby Prince”

“Il mistero Moby Prince”, prodotto da Simona Ercolani e Stand By Me per Rai Documentari, andrà in onda giovedì 20 ottobre in prima serata su RAI2

Si terrà a Livorno lunedì 17 ottobre l’anteprima nazionale del film documentario di Salvatore Gulisano “Il mistero Moby Prince”, prodotto da Simona Ercolani e Stand By Me per Rai Documentari, che andrà in onda giovedì 20 ottobre in prima serata su RAI2.

Il film documentario ricostruisce la dinamica del disastro grazie alla collaborazione con la Seconda Commissione di inchiesta della Camera e presenta documenti inediti, numerose interviste e testimonianze di familiari, giornalisti e autorità, con la partecipazione straordinaria di Salvo Sottile. L’anteprima nazionale, durante la quale il documentario sarà tramesso in forma integrale, si terrà agli Hangar Creativi, lunedì 17 ottobre a partire dalle 20,30.

Alle 21 dopo l’ingresso in sala di tutti gli invitati (produzione, protagonisti del documentario, familiari, associazioni, autorità, stampa) il sindaco Luca Salvetti, il direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi e la produttrice Simona Ercolani, AD e Direttore Creativo di Stand by me, faranno un saluto e una breve introduzione, cui seguirà alle 21,30 la proiezione che terminerà alle 23.00.

L’evento, aperto alla stampa, è solo su invito. Dalle 20,30 alle 21 i giornalisti potranno effettuare interviste.

Saranno presenti tutti i protagonisti del documentario e molti di coloro che nei 31 anni trascorsi dal 10 aprile del 1991 ad oggi hanno contribuito alla ricerca della verità.

