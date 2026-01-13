A Livorno arriva il circo Gravity

Dal 16 al 25 gennaio in via Veterani dello Sport acrobati e moto volanti su un palco acquatico sotto il grande tendone colorato

Piloti che volano con le moto freestyle, equilibristi, acrobati ed illusionisti, sono solo alcune delle attrazioni spericolate che si susseguiranno sotto il grande tendone colorato. E’ davvero uno spettacolo sui generis quello proposto dalla famosa compagnia di “Gravity“, non casualmente intitolato Equilibrium – Extreme Live Experience, dal 16 al 25 Gennaio 2026 nell’area spettacoli di via Veterani dello Sport a Livorno. Lo show – spiegano gli organizzatori – è il connubio fra arti performative, discipline acrobatiche, danza, magia e sport, e si terrà su un palco moderno ricco d’effetti acquatici. Diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management di Lenny Alvarez, lo spettacolo di due ore andrà in scena Venerdì e Sabato alle 17 ed alle 21 e la Domenica alle 15:30 ed alle 18, mentre in settimana un solo show alle 17 il mercoledì ed uno altrettanto il Giovedì.

Nel cast, fra gli altri, anche la troupe dei Rivera Brothers equilibristi sul filo alto, gli spericolati acrobati alla ruota della morte direttamente dal Sud America, le fluo-luminose moto-freestyle volanti su cascate d’acqua presentate da Ema Angius & Fabio Ubaldini, le magiche Grandi illusioni, Amanda Togni e la sua performance aerea con le cinghie immerse in un vortice d’acqua, Silke Pan, la famosa campionessa svizzera paraplegica di handbike, che calca la scena con un’esibizione da verticalista ispirata alla sua drammatica quanto emozionante storia, Elena Timpanaro con i suoi pindarici voli e Davide Demasi in arte Mister David con l’inseparabile family DEM, campione del mondo di street magic e guinnes world record, che cura anche la regia dello spettacolo. E poi un susseguirsi di performers assieme a tutta la magia delle grandi attrazioni internazionali, condite dal corpo di ballo con le coreografie curate da Federica Nappi, ed accompagnate dalle note live del violino elettrico di Davide Tadè. Prevendite su ticketone e ticketsms. Maggiori info su www.gravitycircus.it.

Condividi:

Riproduzione riservata ©