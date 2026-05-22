A Livorno è “Vita!”, giornata cittadina per la Pace

Il 28 maggio si celebra la Giornata cittadina per la Pace, per far memoria della guerra a Livorno e di tutti i conflitti ancora in corso nel mondo.

Il 28 maggio si celebra la Giornata cittadina per la Pace, per far memoria della guerra a Livorno e di tutti i conflitti ancora in corso nel mondo.

La manifestazione, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con la Diocesi di Livorno, il Comune e l’Istoreco, è rivolta a tutta la cittadinanza: nella prima parte della giornata, al mattino, saranno protagonisti i giovani che frequentano le scuole primarie e secondarie della città di Livorno.

Anche per quest’anno, infatti, i bambini e gli adolescenti della città vogliono essere vicini e solidali con coloro che vivono e affrontano violenze e conflitti in ogni tempo e in ogni luogo, in particolare nelle zone in guerra, per rendere omaggio al coraggio di tanti di loro che desiderano la pace.

Il corteo dei giovani concittadini partirà da Piazza Grande alle 9.30 e si snoderà per le vie del centro cittadino dove saranno previsti testimonianze sulle guerre di ieri e di oggi: il momento finale del mattino si avrà agli Scali D’Azeglio, dove verranno commemorate, con un omaggio floreale, le oltre 200 vittime rimaste intrappolate e morte sotto le bombe di quel 28 Maggio 1943, insieme alle vittime di tutte le guerre.

Nel pomeriggio, alle 17, presso la sede di Sant’Egidio in via Monte d’Oro 13, incontro pubblico su “La Città, la guerra e la pace”, al quale seguirà un momento ecumenico di preghiera per la pace quale segno di speranza di molti credenti.

La Giornata Cittadina per la Pace è stata istituita grazie alla raccolta firme lanciata dalla Comunità di Sant’Egidio, approvata dall’Amministrazione Comunale di Livorno nel 2004: sono quindi più di 20 anni che il 28 maggio diventa pretesto per ricordare le violenze delle guerre di ieri e di oggi, e ribadire la necessità di una cultura della pace.

A seguire il programma preliminare in via di definizione:

“VITA!” – (Livorno – 28 maggio 2026)

9.30: partenza da piazza Duomo del consueto itinerario della memoria e l’omaggio alle vittime di tutte le guerre presso le cantine degli Scali d’Azeglio: sono previsti interventi delle autorità civili e testimonianze dai conflitti attualmente in corso

17.00: incontro pubblico presso la sede della Comunità di Sant’Egidio – Via Monte d’Oro 13 “La Città, la guerra e la pace”

18.30: incontro ecumenico e di preghiera per la pace – Chiesa di San Giovanni Battista, Via Carraia: “Non in nome di Dio”

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