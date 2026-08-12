A Livorno il respiro della danza va oltre i confini: arriva il ritiro internazionale

Dal 21 al 29 agosto la terza edizione di "Il respiro danzato, oltre i confini": dieci giorni di DanzaMovimentoTerapia e Artiterapie con docenti e partecipanti da Italia, Egitto e Germania. Le attività si svolgeranno in zona Porta a Mare e saranno aperte anche alla cittadinanza

Dal 21 al 29 agosto Livorno ospiterà la terza edizione di “Il Respiro Danzato, Oltre i Confini”, il Ritiro Internazionale di DanzaMovimentoTerapia. Saranno dieci giorni di danza e Artiterapie nel cuore della Toscana, in un percorso dove Arte, Natura e Cultura si fondono in un unico orizzonte.

Per l’occasione sono attese partecipanti provenienti da diversi Paesi, lingue e culture, che soggiorneranno in città arrivando dall’Italia, dall’Egitto e dalla Germania per prendere parte a un Training Intensivo di DanzaMovimentoTerapia. Il percorso sarà condotto da otto docenti, tutte con differenti background culturali e professionali.

Il ritiro sarà anche l’occasione per sviluppare un vero e proprio progetto di studio e ricerca, capace di spaziare dalla DanzaMovimentoTerapia alla Musicoterapia, dalla Psicopedagogia alla Danza Rituale, dalla Danza Contemporanea alla Psicomotricità. Un percorso che attraversa differenti Paesi e tre continenti, nel cuore del Mediterraneo.

La proposta didattica sarà di altissimo profilo e accreditata a livello internazionale. Tra i docenti figurano Simonetta Ottone, DanzaMovimentoTerapeuta e CEO di Dance To Live Method® for DanceTherapy, Italia-Egitto; Ashraf Tawfik, Visual Artist e Project Manager Dance To Live Method®, Italia-Egitto; Giada Garrison, musicista e musicoterapista, pioniera in Toscana, Italia-USA; Paola Morelli, psicopedagogista e responsabile terapeutica, Italia-UK; e Barbara Prosteder, DanzaMovimentoTerapeuta, dalla Germania.

Le attività si svolgeranno in zona Porta a Mare e saranno aperte alla cittadinanza, offrendo così alla città l’opportunità di entrare in contatto con un’esperienza internazionale dedicata all’incontro tra danza, movimento, arte e percorsi terapeutici.

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