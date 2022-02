A Livorno in anteprima nazionale il gruppo vocale italo sloveno VIKRA Vocal Ensemble

A pochi giorni dall’applaudito concerto conclusivo del corso di formazione corale, è alle porte un nuovo importante appuntamento per la XVIII Rassegna di polifonia “Città di Livorno”. Sabato 12 febbraio alle ore 21 presso la chiesa di San Ferdinando in piazza Anita Garibaldi (adiacente p.zza del luogo Pio) si terrà il concerto del prestigioso gruppo vocale italo – sloveno “Vikra” diretto dalla Maestra Petra Grassi (pianoforte Martina Salateo, baritono Martin Kozjek, violino Mojca Jerman, violoncello Carla Scandura).

Vikra nasce nel 2014 con uno sguardo mirato ai suoni di una terra di confine, ed un particolare riferimento al canto sloveno; il repertorio si è poi ampliato verso la musica rinascimentale, romantica e contemporanea. Un gruppo vocale di recente formazione ma di grandissime qualità, testimoniate dai numerosi premi in concorsi di grande prestigio, e dalle collaborazioni con direttori e compositori di spicco nel panorama corale internazionale. Nell’occasione del concerto di Livorno il coro Vikra farà un vero e proprio regalo alla Rassegna di Polifonia, al suo direttore artistico Luca Stornello e soprattutto al pubblico presente, presentando un programma impreziosito da ben due prime esecuzioni assolute di brani di compositori contemporanei: rispettivamente “Pascha nostrum” di Gianmartino Durighello, e “Star(e)s” di Giovanni Bonato. Un motivo in più per non mancare a questo nuovo interessantissimo appuntamento con la polifonia vocale. L’ingresso è libero. Necessario il green pass base.