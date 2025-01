A Montenero la Befana arriva in Funicolare

Lunedì 6 ore 11,00 in piazza delle Carrozze a Montenero la befana distribuirà le calze i dolcetti e dove sia richiesto anche un po’ di carbone a tutti i bambini. I genitori potranno prendere la tradizionale calza da far consegnare dalla vecchia signora ai loro figli, grazie alla presenza della Frates e della Misericordia di Montenero che collaborano con l’associazione ViviMontenero per l’organizzazione della attesa festa oppure consegnare la calza personale con il nome del figlio ai volontari che faranno da tramite per la consegna alla befana. Ad allietare l’incontro la musica di Francesco Spera e della sua band Lerry Hammond, Antonio Ghezzani, Federico Cosci bravi artisti amici affezionati al paese che faranno ballare i presenti e magari anche la befana?

