A Montenero via agli “Aperitivi Artistici”. Il programma

La cittadinanza è invitata a partecipare a partire da venerdì 1 aprile alle 17.30 al Bar Ristorante Montallegro in p.za del Santuario, dove il prof. Dal Canto illustrerà le vicende della celebre Villa Jermy, nota come Villa delle Rose, e gli affreschi al suo interno

Mediagallery

L’associazione Vivi Montenero con Pro Loco Montenero ha promosso un’iniziativa per valorizzare la tradizione culturale di Montenero e al tempo stesso i numerosi imprenditori della ristorazione presenti sul territorio. Per questo nel mese di aprile si terranno quattro incontri itineranti in diversi locali di piazza del Santuario e di piazza delle Carrozze in ognuno dei quali un relatore illustrerà un aspetto di Montenero nell’arte, nel cinema e nella letteratura.

Nel primo incontro, venerdì 1, presso il Bar Ristorante Montallegro in p.za del Santuario, il prof. F. Dal Canto illustrerà le vicende della celebre Villa Jermy, nota come villa delle rose, e gli affreschi al suo interno; nel secondo, sabato 9, presso il Ristorante Conti in p.za del Santuario, il videomaker Marco Sisi presenterà scene di film e documentari girate a Montenero; nel terzo, sabato 23, al Caffè delle Carrozze in p.za delle Carrozze, la prof. A. M. Citi rievocherà la Montenero del ‘700 come appare nelle commedie di C. Goldoni; concluderà il ciclo di incontri, sabato 30, nel Bar Ristorante A Montenero, il prof. F. Dal Canto proponendo una ricostruzione della mancata Via del Rosario da Livorno a Montenero.

Tutti gli incontri avranno inizio alle 17.30 e si concluderanno con un brindisi.

La cittadinanza è invitata a partecipare a partire da venerdì 1 aprile alle 17.30 al Bar Ristorante Montallegro in p.za del Santuario, dove il prof. Dal Canto illustrerà le vicende della celebre Villa Jermy, nota come Villa delle Rose, e gli affreschi al suo interno.