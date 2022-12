A Nibbiaia le note del Coro Starlight

Il Natale è simbolo di rinascita, rinnovamento e quindi cambiamento, ma anche di speranza, fiducia ed amore. Ed è all’insegna dell’amore che il “Coro Starlight” si esibirà l’8 dicembre nella piazza di Nibbiaia

Il periodo dell’anno più scintillante e luminoso è finalmente arrivato e l’atmosfera natalizia permea tutto, dalle vetrine alle strade. Il Natale è simbolo di rinascita, rinnovamento e quindi cambiamento, ma anche di speranza, fiducia ed amore. Ed è all’insegna dell’amore che il “Coro Starlight” si esibirà l’8 dicembre, alle 16 nella piazza di Nibbiaia. In caso di maltempo l’evento sarà ripetuto domenica 11 dicembre sempre alla solita ora.

Il coro, composto dai bambini e dalle bambine di Nibbiaia, è diretto dal maestro Mauro Senesi, che da anni insegna infondendo in loro, la passione e la dedizione per la musica. Nell’occasione verrà organizzata una raccolta giocattoli, ai piedi dell’albero di Natale presente in Piazza, verranno posti dei pacchetti dono, con l’obiettivo di regalare un sorriso, felicità e rinnovata dignità a chi si trova in difficoltà. L’evento è organizzato dai cittadini di Nibbiaia e dal Circolo Arci “Il Nibbio”.

