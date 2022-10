A Nugola una nuova panchina arcobaleno

L’iniziativa, nata dopo la presentazione di una mozione in consiglio comunale, è un messaggio chiaro nei confronti di una società che esclude anziché includere e dove c’è ancora molto da lavorare per fare posto ai diritti

Sarà inaugurata sabato 15 ottobre, alle 16, al parco giochi di Nugola, la nuova panchina arcobaleno realizzata dal Comune di Collesalvetti in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, Arcigay Livorno, Agedo Livorno Toscana e Pro Loco Nugola.

“Quella di Nugola – ha spiegato l’Assessore alle Associazioni Sara Paoli – sarà la seconda panchina, nel nostro comune, dipinta con i colori della bandiera della comunità Lgbtqia+. Lo scorso maggio infatti, abbiamo inaugurato quella situata in piazza della Repubblica a Collesalvetti, poi, seguiranno Guasticce, Vicarello e Stagno. L’iniziativa, nata dopo la presentazione di una mozione in consiglio comunale, è un messaggio chiaro nei confronti di una società che esclude anziché includere e dove c’è ancora molto da lavorare per fare posto ai diritti”.

