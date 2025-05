A Palazzo Granducale l’omaggio ad Anna Franchi pioniera del giornalismo livornese

Un vero e proprio omaggio ad Anna Franchi, pioniera del giornalismo livornese, è stato fatto al convegno che si è svolto oggi, 20 maggio, a Palazzo Granducale dedicato alle donne nel giornalismo.

Promosso dalla Provincia in collaborazione con la consigliera di parità, il Soroptimist Club Livorno e Provincia di Livorno Sviluppo, l’iniziativa è stata l’occasione per riscoprire e approfondire la figura poliedrica della livornese Anna Franchi, tra le prime giornaliste iscritte all’albo in Italia, ma anche prima donna critica d’arte e scrittrice dai mille interessi.

Dopo i saluti istituzionali, a cura di Lia Galli consigliera provinciale con delega alle pari Opportunità, Maria Grazia Dainelli, consigliera provinciale di Parità, Maria Giovanna Lotti di Plis e Emanuela Bacci di Capaci, Presidente di Soroptimist Club Livorno, la prof.ssa Mariella Calabresi, vicepresidente dell’Osservatorio di Monterotondo, ha tracciato un appassionato ritratto di Anna Franchi non solo come scrittrice e giornalista ma anche come donna attenta alle rivendicazioni in un’epoca in cui i diritti per le donne, come quello del voto, era ancora lontani da venire.

Il convegno è poi proseguito con una tavola rotonda sul giornalismo femminile a Livorno, moderata da Silvia Motroni, consigliera dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, alla quale hanno preso parte le giornaliste Juna Goti, del Tirreno, Michela Berti, della Nazione e Silvia Meccheri di Granducato Tv, che si sono confrontate su vari aspetti della professione, in particolare riguardo all’uso di un linguaggio appropriato e rispettoso della differenza di genere, la presenza delle giornaliste nelle redazioni e le difficoltà, per una donna, di far conciliare un lavoro estremamente complesso e totalizzante, come quello del giornalismo con le necessità familiari.

Dopo l’intervento di Antonello Riccelli che si è soffermato sui rischi che derivano dalle fake news, la dirigente scolastica, Maria Salvatrice Oriti, ha parlato della scelta di intitolare ad Anna Franchi i due istituti di istruzione secondaria che fanno parte dell’Istituto comprensivo Bartolena.

Infine, Emanuela Bacci di Capaci ha presenziato alla premiazione delle classi dell’Istituto che hanno partecipato al concorso “Rivalutiamo Anna Franchi” con una serie di elaborati, tra cui poesie, disegni e lavori giornalistici. Le classi premiate sono state la 1A, la 1D, la 2D, la 3B e la 3C.

