A Pasqua e Pasquetta visite guidate alla scoperta dei Musei nazionali di Pisa. Il programma

Foto tratta dalla pagina Fb Musei Nazionali di Pisa

Previste attività didattiche ed educative indirizzate a scuole di ogni ordine e grado, percorsi di visita generale o tematici per accompagnare i visitatori di ogni età alla scoperta delle varie collezioni. Visite a cura di Cooperativa Archeologia e Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche vincitrici di un bando pubblicato da Direzione Regionale Musei della Toscana e Musei Nazionali di Pisa

Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche e Cooperativa Archeologia sono entusiaste di annunciare l’avvio, per il mese di aprile, di un programma di visite guidate per la scoperta dei Musei nazionali di Pisa, essendo risultate vincitrici di un bando pubblicato da Direzione Regionale Musei della Toscana e Musei Nazionali di Pisa. Il progetto si inserisce in un ambizioso piano di valorizzazione e diffusione del ricco patrimonio culturale della città, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza unica ed emozionante, alla scoperta dello straordinario patrimonio archeologico, storico artistico, architettonico, archivistico e librario che appartiene ai quattro musei pisani.

Un progetto integrato per la valorizzazione del patrimonio dei Musei nazionali di Pisa

I Musei Nazionali di Pisa (Museo delle Navi antiche, Museo nazionale di San Matteo, Palazzo Reale, Complesso monumentale della Certosa di Calci) rappresentano una delle realtà culturali più significative in Italia, con collezioni che spaziano dall’archeologia all’arte medievale e moderna, all’architettura religiosa. Il nuovo progetto, pur rispettando le peculiarità e specificità dei singoli musei, vuole costituire una proposta organica e unitaria, capace di favorire la conoscenza del patrimonio artistico e culturale di tutto il polo museale. Sono previste attività didattiche ed educative indirizzate a scuole di ogni ordine e grado, percorsi di visita generale o tematici per accompagnare i visitatori di ogni età alla scoperta delle varie collezioni, visite ed attività per pubblici stranieri e pubblici speciali, per favorire ed incoraggiare l’accessibilità per tutte le categorie di visitatori. Il tutto, sempre sotto la guida di esperti che racconteranno la storia, le curiosità e le peculiarità di ogni luogo. Il progetto partirà a step, contestualmente all’avvio delle attività didattiche ed educative per le scuole; ad aprile, avranno inizio le visite guidate generali per gruppi a raccolta, programmate in date e orari prestabiliti, per il Museo delle Navi antiche, il Museo Nazionale di San Matteo e il Palazzo Reale. A maggio, si aggiungeranno le attività al Complesso monumentale della Certosa di Calci. È prevista anche la prossima apertura di due bookshop, al Museo delle Navi e al Museo di San Matteo.

Calendario visite mese di aprile

Museo delle Navi antiche: un viaggio alla scoperta delle antiche navi e dei reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi nella zona di Pisa San Rossore, con focus sulla storia della città, sulla navigazione nell’antichità e sulla conservazione dei reperti esposti.

Quando:

Tutti i sabati e le domeniche del mese (Pasqua compresa), primo turno ore 15.00, secondo turno ore 17.00;

Lunedì 21 Aprile (lunedì dell’Angelo) ore 15.00 e ore 17.00;

Venerdì 25 Aprile ore 17.00.

Costi:

Visita guidata €10.00 a persona, gratis under 6 + biglietto d’ ingresso al museo (€ 8.00 intero; €2.00 ridotto; gratis under 18 e per tutti la prima domenica del mese)

Museo nazionale di San Matteo: un viaggio tra le opere di artisti pisani, toscani e di altra provenienza, e dei maggiori maestri del Quattrocento, tra pitture, sculture, oggetti di arte sacra, scoprendo la bellezza e la storia del Medioevo e del Rinascimento, attraverso l’iconografia, le tecniche artistiche e i materiali utilizzati.

Quando:

Ogni sabato pomeriggio, primo turno ore 15.00, secondo turno ore 17.00;

Tutte le domeniche mattina (Pasqua compresa) ore 10.00 e ore 11.30;

Lunedì 21 aprile (lunedì dell’Angelo) ore 10.00 e ore 11.30;

Venerdì 25 Aprile ore 10.00 e ore 11.30.

Costi:

Visita guidata €10.00 a persona, gratis under 6 + biglietto d’ ingresso al museo (€ 5.00 intero; €2.00 ridotto; gratis under 18 e per tutti la prima domenica del mese)

Palazzo Reale: alla scoperta del Palazzo Reale e del suo prezioso patrimonio artistico e culturale, una finestra affascinante sulla vita di corte granducale e sull’evoluzione storica della città, con focus sulla ritrattistica, il mecenatismo e sulle tecniche artistiche legate agli arredi e agli arazzi.

Quando:

Tutti i sabati del mese alle ore 11.00;

Costi:

Visita guidata €10.00 a persona, gratis under 6 + biglietto d’ ingresso al museo (€ 5.00 intero; €2.00 ridotto; gratis under 18 e per tutti la prima domenica del mese)

Segnaliamo che è possibile acquistare il biglietto cumulativo a € 14.00, valido per l’ingresso nei musei nazionali di Pisa per 7 giorni.

Importante: Visite sempre garantite, non è richiesto un numero minimo di partecipanti. Numero massimo di adesioni 25 pax.

Per partecipare

Presentarsi in museo almeno 15 minuti prima della visita.

Prenotazione non necessaria ma consigliata al numero +39 324 0018050 (whatsapp)

Museo delle Navi antiche: Arsenali Medicei, Lungarno Ranieri Simonelli 16, Pisa

Museo Nazionale di San Matteo: Piazza San Matteo in Soarta 1, Pisa

Palazzo Reale: Lungarno Pacinotti 46, Pisa

Un impegno per il futuro

I Musei nazionali di Pisa vantano una collezione di straordinario valore, con reperti archeologici, opere d’arte medievale e rinascimentale, sculture e affreschi che raccontano la storia della città e della sua tradizione culturale. Le cooperative Archeologia e Itinera, con la loro consolidata esperienza nel settore, sono impegnate in un progetto che, a partire da queste prime visite guidate, mira a espandere e arricchire le proposte culturali dei Musei nazionali di Pisa, con l’intento di offrire esperienze coinvolgenti e formative per tutti i pubblici, attraverso passione, professionalità e impegno.

Per ulteriori informazioni:

Cooperativa Archeologia

Telefono: 055 5520407 (dal lun. al ven. 9.30-13.00 / 14.00-17.00)

Cooperativa Itinera

Telefono: 0586 894563 (dal lun. al ven. 9.00-13.00/15.00-18.00)

