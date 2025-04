A Porta a Mare torna Livorno Librexpo

Da venerdì 2 a domenica 4 maggio nelle Officine Storiche di Porta a Mare 28 case editrici, autori indipendenti e un ricco programma di presentazioni e eventi. Un’opportunità unica per scoprire nuovi libri, conoscere scrittori emergenti e rafforzare il legame tra la comunità e la cultura

di Giulia Bellaveglia

Da venerdì 2 a domenica 4 maggio la città si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Livorno Librexpo”, la fiera dell’editoria organizzata dall’associazione Etruria e da Sergio Consani, scrittore, musicista e responsabile della testata 57100livorno.it. L’evento, sempre più atteso da lettori, editori e appassionati, avrà luogo nell’area di Porta a Mare, all’interno delle suggestive Officine Storiche, uno degli spazi urbani più affascinanti e identitari. L’inaugurazione è prevista per venerdì 2 maggio alle ore 15, per consentire agli espositori di allestire le proprie postazioni. Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4, l’accesso sarà invece possibile dalle ore 10 alle 21. “Siamo arrivati al quarto anno e questo è già un grande traguardo – afferma Consani – Lo facciamo per amore della cultura e per offrire qualcosa che prima mancava. Non abbiamo grandi sponsor, ma crediamo fortemente nel valore del progetto e nella sua capacità di crescere. Ogni volta è una scommessa, ma anche un segnale: il territorio ha sete di cultura e risponde con entusiasmo”. L’edizione 2025 ospiterà 28 case editrici e numerosi autori indipendenti, presenti nel corridoio del museo, lato Scalo delle Officine. Le presentazioni (clicca qui per leggere il programma completo) si terranno in uno spazio coperto all’esterno, un gazebo situato a ovest del complesso. Anche quest’anno l’iniziativa gode del patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione Toscana, a conferma del riconoscimento istituzionale sempre più ampio. Daniela Salanti, direttrice del centro commerciale sottolinea il dinamismo culturale cittadino. “Sono arrivata da pochi mesi – racconta – e sono rimasta colpita dall’energia che si respira. Tante persone propongono idee e iniziative. Manifestazioni come questa vanno sostenute perché danno voce alla comunità e rafforzano il tessuto creativo”. Livorno Librexpo si conferma un appuntamento culturale rilevante e un’opportunità concreta per valorizzare il territorio, attrarre visitatori e raccontare la città attraverso il libro, la parola e l’incontro.

