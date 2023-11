“A ricordo la cittadinanza pose. Un’inedita storia di Livorno attraverso le lapidi” di Mario Gavazzi

L’Associazione livornese di storia lettere arti insieme all’Associazione Amici dei Musei e Monumenti livornesi con i loro presidenti, rispettivamente Marcello Murziani e Anna Pecchioli Tomassi, invitano alla presentazione giovedì 30 novembre alle 17 nella Sala Badaloni della Biblioteca Labronica a villa Fabbricotti del volume “A ricordo la cittadinanza pose. Un’inedita storia di Livorno attraverso le lapidi” di Mario Gavazzi.

Il volume, stampato da Mediaprint, raccoglie le schede descrittive di circa 400 epigrafi attualmente esposte al pubblico sul territorio della città di Livorno, frutto di una vasta campagna di indagine compiuta da Mario Gavazzi, già dipendente del Comune di Livorno e da tanti anni pittore, il quale ha per lungo tempo impegnato con grande passione il suo tempo libero nella ricognizione sistematica, nella descrizione e nella documentazione fotografica delle “lapidi” livornesi, o meglio di quelle epigrafi oggi presenti in città, in parte recenti, in parte scampate alle distruzioni belliche o ripristinate a cura delle istituzioni.

Le lapidi, accompagnate dalle rispettive fotografie, dalla esatta trascrizione e dalle notizie storiche sulla loro origine e infine dalla pianta topografica della loro ubicazione, sono una testimonianza del lungo cammino della città di Livorno, dalle sue origini ad oggi, poste a ricordo di eventi e di persone che, a vario titolo, hanno fatto la storia della nostra comunità.

Con la partecipazione del Comune di Livorno tutte le schede presenti nel volume sono state immesse nel sistema bibliotecario provinciale e sono liberamente visibili e consultabili in un catalogo elettronico dedicato.

Presente l’Autore, introdurranno al volume i professori Fabio Bertini e Giorgio Mandalis. Sarà presente Simone Lenzi, assessore alla Cultura del Comune di Livorno.

