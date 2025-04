A Salviano torna la Sagra dei Baccelli

Domenica 4 maggio in via di Salviano è in programma l'edizione 133 tra tradizione, musica e spiritualità. La sagra sarà preceduta da due serate, venerdì 2 e sabato 3 maggio, al Circolo Arci Carli e alla Parrocchia di San Martino

di Giulia Bellaveglia

Domenica 4 maggio torna la “Sagra dei Baccelli di Salviano”, giunta quest’anno alla sua 133esima edizione promossa dalla Parrocchia di S. Martino e dal Circolo Arci “Carli” Salviano con il sostegno del Comune di Livorno e della Fondazione LEM. La manifestazione, profondamente radicata nella tradizione livornese, prenderà il via dalle ore 9 lungo via di Salviano, e sarà anticipata da due appuntamenti culturali: un torneo di burraco venerdì 2 maggio al Circolo Arci Carli e le corali sabato 3 negli spazi della Parrocchia di San Martino, entrambi alle ore 21. A presentare l’iniziativa, l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo, che esprime grande soddisfazione per il ritorno della festa nella sua collocazione storica. “Dopo anni complessi – dice -, tra questioni logistiche e lavori stradali, siamo riusciti a riportare la manifestazione nel cuore del quartiere. L’edizione 2024 ha segnato una svolta positiva, e quest’anno vogliamo confermare quel successo”. Gli stand e le bancarelle saranno circa cinquanta, quasi tutti già assegnati. “I pochi ancora liberi – aggiunge – solitamente vengono occupati il giorno stesso, grazie al passaparola”. Ma gli appuntamenti non si esauriscono con il mercato. “L’evento – conclude – ha un valore che va oltre il commercio. C’è un intreccio forte con la cultura, la religione e la storia”. Proprio su questo punto si sono soffermati anche Fabio Albini, presidente del Circolo Arci Carli, e Antonio Antoni della Parrocchia di San Martino. “La Sagra – commenta Altini – è sempre stata un momento di unione e condivisione. Tutte le realtà del territorio, dalle associazioni alle attività commerciali, hanno sempre fatto squadra per tenerla viva, anche nei periodi più difficili”. Antoni ha invece ricordato le radici religiose dell’evento. “La festa dei Baccelli nasce come momento di ringraziamento, legato alla vita contadina e alla devozione popolare. Il nostro obiettivo è mantenerne viva la componente culturale e spirituale, differenziandola da altri eventi simili in città. Partecipate numerosi, venite a vivere una giornata spensierata, riscoprendo le tradizioni, la storia e l’identità di un quartiere che non ha mai smesso di crederci nella sagra”.

Ricco, come al solito, il programma delle iniziative, pensate per tutte le fasce di età. Queste le principali:

Venerdì 2 maggio

alle ore 21 torneo di burraco al Circolo Arci Salviano.

Sabato 3 maggio

alla ore 21 nella Chiesa di San Martino di Salviano concerto delle corali.

Domenica 4 maggio

alle ore 9 inizio della Festa con apertura dei banchi commerciali e degli stand delle associazioni, che rimarranno aperti fino a sera.

Alle ore 10.30, nella Chiesa di San Martino, Messa di Ringraziamento.

Alle ore 10.30 torneo di dama presso il Circolo Arci “Carli” Salviano.

Alle ore 10.30, sempre presso il Circolo, l’Associazione Ornitologica presenta “Amici volanti”.

Alle ore 12.30 pranzo alla carta presso il Circolo con piatti della tradizione (non occorre la prenotazione). Anche a tavola non mancheranno i baccelli, coltivati appositamente per il Circolo dall’azienda agricola salvianese “Garzelli”. Nel menu anche la “Zuppa salvianese”, preparata seguendo l’antica ricetta del posto.

Per i più piccini, dalle ore 15 alle ore 19 presso il Circolo Arci, “Cocorito”, animazione con Andrea Suardi.

Dalle ore 17 alle ore 18 “Magico Matto”, spettacolo di magia per bambini.

Dalle ore 15 alle ore 19, presso l’oratorio della Chiesa, i bambini potranno conoscere e passeggiare con i cavallini pony del Vignaccio Horse Ranch di Crespina. Ci saranno anche i ragazzi cantanti e artisti di strada “Amici di Paolo”.

Dalle ore 16 visite guidate al piccolo “museo” della Chiesa con i suoi interessanti reperti. Ci sarà la possibilità di visitare anche alcune antiche sepolture riportate alla luce in occasione di recenti campagne di scavo.

Alle ore 21 al Circolo Arci “Carli” Salviano cena sociale a menu fisso con karaoke (occorre la prenotazione).

