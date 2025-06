A Santa Lucia un concerto nel ricordo di Domenico Papalini

Sono passati oramai 14 anni dalla sua improvvisa scomparsa, ma il ricordo di Domenico Papalini è sempre vivo in chi lo ha conosciuto e in chi ne ha potuto apprezzare le indiscusse doti umane e professionali. Una figura rara, attiva e propositiva nel lavoro, nella solidarietà, nelle attività culturali che ha sempre portato avanti con passione: sarebbe davvero lungo l’elenco delle realtà, istituzioni, associazioni, in cui Domenico ha lasciato il suo segno, sempre discreto ma al tempo stesso forte e profondo.

Come ogni anno il Coro “R. Del Corona” organizza un evento nel suo ricordo: per questa edizione il Concerto per Domenico – che si terrà sabato 14 giugno alle ore 21 presso la nuova Chiesa di Santa Lucia in via Urano Sarti 89 – vedrà la partecipazione del Coro “Quarta Eccedente” di Vaiano, diretto dal maestro Fabio Cavaciocchi e del Coro “Vincenzo Galilei” della Scuola Normale di Pisa diretto dal maestro Gabriele Micheli, anch’egli amico di Domenico e da sempre presente agli eventi a lui dedicati.

La serata si preannuncia molto interessante nella varietà delle proposte musicali delle formazioni presenti. La proposta del coro “Vincenzo Galilei” sarà incentrata sui madrigali spirituali nel Rinascimento, con un interessantissimo parallelo tra le diverse letture di Palestrina e De Rore. Quarta eccedente proporrà un excursus tra ottocento e novecento, passando da autori storici a tradizioni che strizzano l’occhio alla musica etnica e pop. Il Coro Del Corona diretto dal maestro Luca Stornello aprirà il concerto con alcuni brani del proprio repertorio a cappella.

Una serata davvero ricca e varia, nel segno dell’amicizia e della bella musica, con le diverse voci dei cori che sapranno valorizzare le interessanti caratteristiche acustiche della chiesa.

