A Scenari di Quartiere arriva Fare un fuoco

Sul palco Luigi D’Elia in Fare un Fuoco, spettacolo liberamente ispirato ai Racconti dello Yukon di Jack London scritto e diretto da Francesco Niccolini e Luigi D’Elia

Venerdì 27 giugno alle 19.30, al parco di via Bikonacki alla Rosa, nuovo appuntamento con Scenari di Quartiere, sul palco Luigi D’Elia in Fare un Fuoco, spettacolo liberamente ispirato ai Racconti dello Yukon di Jack London scritto e diretto da Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. Un uomo capace di grandi sogni decide di attraversare una delle regioni più impervie dello Yukon. Deve raggiungere i suoi compagni in una vecchia miniera dove sono convinti di trovare molte pepite d’oro. Basta arrivare prima di tutti. Decide di partire all’alba di un giorno d’inverno, uno di quei giorni in cui all’estremo Nord del mondo la temperatura scende a 60 gradi sottozero. La settimana prima della partenza la passa insieme a una donna inuit: lei conosce il Silenzio Bianco, lo mette in guardia. Ma l’uomo è sicuro di sé: lui e Lampo, il suo husky, hanno sempre saputo cavarsela. Quel viaggio, breve, meno di dodici ore, diventerà la corda tesa fino allo spasimo di un tentativo cieco di mettere alla prova i propri limiti, soggiogare la natura, fino a tradire se stessi, la propria anima, il proprio corpo, la fedeltà di un cane.

disegno luci Francesco Dignitoso assistenti produzione Elisabetta Aloia, Adalgisa Vavassori, Susanna Zoccali le musiche originali sono di Giorgio Lazzarini. Una produzione Teatri di Bari | Fondazione Sipario Toscana – La Città del Teatro in collaborazione con INTI

CENA DI QUARTIERE CON L’ARTISTA: Circolo Polisportivo La Rosa, via Cuoco 12 Cena € 15 – Prenotazione obbligatoria tel. 328 7442515

