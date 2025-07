A scuola di circo fra arte, sport e cultura

C’è un luogo, nascosto tra le quinte e le luci del palcoscenico, dove bambini e adulti non si limitano a imparare giocoleria o acrobazie, ma compiono un viaggio più profondo: entrano in un universo fatto di creatività, impegno e condivisione. È il mondo delle scuole di circo ludico-educative dove la formazione artistica si intreccia con la crescita personale e sociale. Non si tratta semplicemente di corsi di discipline circensi, ma di percorsi che aprono porte inattese. Qui, a contare davvero non è l’età, ma la voglia di mettersi in gioco. Dai bambini di tre anni che muovono i primi passi nella circomotricità ai ragazzi e adulti che scelgono di confrontarsi con la scena, chiunque può trovare spazio per esprimersi, esplorare e scoprire qualcosa in più su sé stesso attraverso il linguaggio multiforme e universale del circo. I corsi si svolgono nelle sale spettacolo del Nuovo Teatro delle Commedie e ambienti polivalenti, luoghi vivi e dinamici, dove ogni giorno l’arte prende forma. Qui il circo non è solo un insieme di tecniche, ma diventa un modo per avvicinare i giovani allo spettacolo dal vivo e alle arti performative, offrendo loro un percorso che coniuga allenamento fisico e crescita emotiva e artistica. Alcuni allievi, con il tempo, calcano i palchi di teatri e piazze, partecipano a spettacoli/ esibizioni altri si dedicano alle competizioni sportive, dove la sana rivalità diventa un’occasione per confrontarsi e migliorare. Ma il circo non è mai solo individualismo: al contrario, valori come la collaborazione e il lavoro di squadra sono al centro di ogni attività. Nei laboratori, nei cabaret e negli scambi culturali con altre scuole, ragazzi e ragazze provenienti da città e territori diversi si

incontrano, collaborano e costruiscono insieme spettacoli originali, imparando che dietro ogni esibizione c’è il valore del rispetto e della cooperazione, creando reti di amicizie e professionalità che superano ogni barriera geografica. In questo mondo colorato e affascinante, il circo si rivela molto più di un semplice spettacolo: è una comunità che accoglie, un linguaggio che unisce liberando tutto il nostro potenziale artistico/espressivo. Chi entra in una scuola di circo non sceglie solo di iscriversi ad un semplice corso, ma sceglie di far parte di un viaggio, in un universo dove l’arte si fonda con lo sport e la cultura in un’esperienza intensa e indimenticabile. Perché il circo, alla fine, è questo: un luogo dove si cresce insieme, tra capriole acrobazie e sorrisi

Condividi:

Riproduzione riservata ©