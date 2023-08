A settembre torna il Con-Fusione Festival

Negli otto giorni di festival, dal 3 al 10 settembre, spettacoli di clownerie, di narrazione e di acrobati in Fortezza Nuova e in alcune occasioni anche in piazza Garibaldi e all’Acquario. Ad aprire il Con-Fusione Festival, il 3 settembre, sarà Stephen Noonan dall'Australia con “The boy and the ball”: protagoniste 14 le compagnie teatrali

A partire dal 3 settembre (e fino al 10 settembre) torna a Livorno l’appuntamento più atteso di fine stagione da bambini e famiglie, il Con-Fusione Festival, teatro per le nuove generazioni, giunto alla IV edizione. Negli otto giorni di festival, sotto la direzione artistica della Compagnia Orto degli Ananassi/ Teatro della Brigata, moltissime le compagnie nazionali e internazionali di teatro per le nuove generazioni. Spettacoli di clownerie, di narrazione e di acrobati si esibiranno negli angoli più suggestivi della Fortezza Nuova, abitando in alcune occasioni anche altri preziosi luoghi di Livorno: Piazza Garibaldi e l’Acquario di Livorno. Il festival è ideato e realizzato dalla Compagnia Orto degli Ananassi, diretta da Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza: “Per noi questo è un festival molto importante – ha detto Ilaria Di Luca – Comprende una settimana ricchissima non solo di spettacoli ma anche di approfondimenti, momenti di confronto e condivisione”.

La manifestazione ha il contributo di: Comunità Europea, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune di Livorno, Fondazione Livorno, Unicoop Tirreno, Farmacia il Corallo/Ambulatorio il Corallino e Assitej Italia in collaborazione con Costellazione, Fortezza Nuova, Fondazione Teatro Goldoni, Acquario di Livorno, Sillabe Edizioni, Linc, La Scuola che Cammina/Istituto Comprensivo Benci-Borsi, Cooperativa Cuore, Associazione Nesi-Corea, Associazione Progetto Strada, Arciragazzi/Dieci Dicembre, Associazione Sestante, Volare Senz’Ali, Associazione Eppur Si muove, Associazione Amici della Zizzi, Pro Loco Livorno, Cacciucco Pride, Livorno Sailing. Importante la collaborazione con la Farmacia il Corallo/Ambulatorio il Corallino che proporrà una serie di iniziative dedicate al benessere e alla cura dei bambini. Con-Fusione Festival si distingue fin dalla prima edizione, oltre che per la qualità e varietà della selezione artistica, anche per la pluralità delle compagnie e la conseguente ricchezza di tecniche artistiche che permettono di elaborare un ricco programma. Saranno 14 le compagnie teatrali coinvolte e ben 25 le repliche degli spettacoli del Festival in programma ogni giorno e non mancheranno laboratori e seminari a tema. “Il Con-Fusione Festival è un evento di grande importanza – ha detto l’assessore al turismo e commercio Rocco Garufo – intanto basta vedere il numero delle collaborazioni per rendersi conto della portata di questa manifestazione e poi ha la capacità di legare tanti aspetti che valorizzano il territorio e soprattutto la Fortezza Nuova, uno dei punti di maggiore importanza turistica”. Ad aprire il Con-Fusione Festival, il 3 settembre, sarà Stephen Noonan dall’Australia con “The boy and the ball”. Sempre il 3 settembre si terrà un laboratorio dedicato alla scoperta del cacciucco che coinvolgerà i più piccoli insieme alla presentazione del libro-gioco “Oggi Cacciucco io!”. Mercoledì 6 settembre e domenica 10 settembre è previsto un giro in battello lungo i fossi medicei alla scoperta di Livorno e delle storie marine con animazione dell’attrice Ilaria Ballantini. L’8 settembre sarà la volta delle Compagnie livornesi Pilar Ternera e Dimitri Canessa in “L’Orso Felice”, spettacolo vincitore del Premio In-box Verde 2023 e menzione osservatorio Critico In-box 2023. Il Teatro Trabagai e la Compagnia Kalofen di Livorno presentano sabato 9 settembre “Il carro dei pupi furiosi”, spettacolo ispirato all’ Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, con gli attori che diveranno proprio pupi siciliani. Da segnalare anche lo spettacolo del giocoliere Fabrizio Solinas il 7 e 8 settembre dal titolo “Little Garden”, che racconta la storia dell’evoluzione dell’uomo partendo dai dinosauri. Importante poi l’idea degli organizzatori di realizzare un’installazione del signor Con-Fusione, l’immagine che si trova sui manifesti del Festival e che diventerà un’installazione di Valerio Michelucci alta 2 metri e 20 cm. L’installazione verrà coperta con magliette e abiti dismessi, pertnato si invita tutti coloro che posseggono magliette o abiti che non usano più e che siano colorati, a portarli presso la sede del Teatro della Brigata (via Brigata Garibaldi 4a-4b-6) dal 28 agosto o in Fortezza Nuova nelle giornate del Festival. L’installazione verrà posta nelle vicinanze dell’entrata alla Sala degli Archi, vicino alla statua i Giuseppe Mazzini e potrà essere “vestita” anche dai bambini.

