A Shangai arriva la Befana per i più piccoli

Appuntamento all'interno della struttura delle "Suorine". Dolci, giocattoli, calze e merenda per tutti i bimbi che parteciperanno. L'evento prenderà vita dalle 16 in poi

L’Associazione Oltre per Livorno e la Fondazione Caritas organizzano per sabato 6 gennaio, il giorno dell’Epifania, l’arrivo della Befana a Shangai. Dove? All’interno della struttura delle “Suorine”. Dolci, giocattoli, calze e merenda per tutti i bimbi che parteciperanno. L’evento prenderà vita dalle 16 in poi.

