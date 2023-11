“A spasso col musical”, domenica al Teatro 4 Mori

Un viaggio straordinario tra luci, musiche e colori tratti dai più noti musical del panorama internazionale. È questo quanto andrà in scena domenica 12 novembre alle 16 negli spazi del Cinema Teatro 4 Mori con a “A spasso col musical”

Un viaggio straordinario tra luci, musiche e colori tratti dai più noti musical del panorama internazionale. È questo quanto andrà in scena domenica 12 novembre alle 16 negli spazi del Cinema Teatro 4 Mori con a “A spasso col musical”, a cura della Compagnia ArteMusical di Davis Baggiani, Domenico Colucci e Marco Trovato con la partecipazione di Studio live dance academy e Studio live dance company di Antonella Lippi, Compagnia lirica livornese di Franco Bocci e con la collaborazione di alcuni artisti provenienti dai programmi televisivi The Voice, The Voice Senior e Don’t forget the lyrics . Un percorso tra gli eventi dei teatri più suggestivi del mondo, partendo da Broadway, passando per il Theatreland per arrivare al Sondheim Theatre e all’Apollo Victoria Theatre. A fare da filo conduttore, l’arte del musical, nato il 12 settembre 1866 negli Stati Uniti dove, per la prima volta, apparve sul palcoscenico un’opera nata dall’unione tra una realtà di ballo e canto ed una di prosa.

Questi i componenti del cast: tra gli artisti Marina Ardimento, Simone Bernardeschi, Valentina Caturelli, Domenico Colucci, Leonardo Demi, Massimo Gentili, Tatiana Paggini, Marco Trovato, tra i ballerini Elia Demi, Francesco Iozzino, Veronica Lami, Nicole De Matteis e Alessia Mattolini. Presentano Davis Baggiani e Franco Bocci. Basi di Jacopo Baldacci. Le parole di Marco Trovato: “Nel 1998 Domenico Colucci ed io ci siamo incontrati grazie alla passione per la musica. Poi con il tempo si sono uniti tutti gli altri elementi che fanno parte del gruppo e da questo è nata la produzione. Prendere parte a questo spettacolo per noi è sempre una grande emozione, che speriamo di riuscire a trasmettere al pubblico”.

Il commento di Franco Bocci: “Ci saranno tantissime persone impegnate nel canto e nella danza e persino un intermezzo comico. Un’opera particolare in cui ripercorreremo la storia di questa forma d’arte, dall’America fino al nostro Paese con particolare attenzione ai brani Disney, capaci di catturare l’attenzione dei più giovani”.

Per informazioni e biglietti www.cinema4mori.it oppure 342/543.12.47.

Costo biglietti: 0-3 anni gratuito (con bambino seduto in braccio), 4-14 anni 5 euro, dai 15 anni 10 euro.

