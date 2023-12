A spasso con il musical al Mercato delle Vettovaglie

ArteMusical torna in scena con un nuovo evento venerdì 8 dicembre alle 16 nel salone Centrale del Mercato delle Vettovaglie ad inaugurare gli eventi del natale 2023 organizzati dal Centro Commerciale Naturale Buontalenti.

Ancora una volta la passione per il Musical di Marco Trovato, Domenico Colucci e Davis Baggiani e l’esperienza e la bravura di Valentina Caturelli si fondono insieme per la realizzazione del nuovo spettacolo “A Spasso Con il Musical”.

Sarà uno straordinario viaggio che vedrà luci, musiche e colori tratti dai più noti Musical del panorama internazionale. Un percorso tra i Teatri più suggestivi del mondo passando da Broadway al Theatreland del West End Londinese, dal Sondheim Theatre all’ Apollo Victoria Theatre. Lo spettacolo, capitanato da Davis Baggiani trasporterà il pubblico in un viaggio tra passato e presente della cultura artistica del Musical.

La nascita del Musical risale al 12 settembre 1866, giorno in cui negli Stati Uniti d’America viene messa in scena per la prima volta un’opera (The Black Crook) nata dall’unione fra una compagnia di ballo e canto, importata dall’Europa, ed una compagnia di prosa. Questa collaborazione nasce dal fatto che la prima compagnia era rimasta senza un teatro in cui esibirsi mentre la seconda era alle prese con una produzione che si stava rivelando assai più costosa del previsto. Superate le difficoltà economiche e organizzative, la prima dello spettacolo andò finalmente in scena al Niblo’s Garden Theatre a Broadway, quartiere di New York considerato da allora il tempio del Musical. Partendo da Broadway, la tradizione del musical si diffonderà a macchia d’olio, prima nelle piccole e grandi città degli Stati Uniti e poi nel mondo.

Anche in Italia, soprattutto grazie al lavoro degli sceneggiatori, registi e produttori Garinei e Giovannini, si diffonderà rapidamente la commedia musicale, una forma di teatro musicale simile al Musical, ma con caratteristiche specifiche che le garantiranno un enorme successo.

La Compagnia ArteMusical prende forma nel 2015 a Livorno ed oggi è un’associazione Culturale senza scopo di lucro. Lo spirito della Compagnia è quello di promuove la cultura in genere, legata in particolar modo al Musical, alla musica Disney per il pubblico più giovane e non solo, ed alla Commedia Musicale.

Nello spettacolo “A Spasso Col Musical”, si alterneranno sul palco artisti livornesi affermati e già visti in alcuni programmi televisivi: saranno presenti Valentina Caturelli, che ha partecipato a “The voice of Italy” e “Tale & Quale Show”, ed ancora Marina Ardimento, Simone Bernardeschi, Domenico Colucci e Marco Trovato. Direzione artistica Roberto Napoli

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

