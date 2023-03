A Stagno una mostra sull’artigianato femminile

Venerdì 10 e sabato 11 marzo al centro civico di Stagno di via Marx (accanto alla Conad) è in programma la Mostra dell’artigianato femminile. L’iniziativa, organizzata dall’associazione UDI (Unione donne in Italia) con il patrocinio del Comune di Collesalvetti, si svolgerà in entrambi i giorni dalle ore 9 alle ore 19. All’interno del salone una ventina di tavoli che esporranno lavori d’artigianato (cucito, ricamo, maglia, bigiotteria, ecc) realizzati dalle donne della provincia livornese. Un importante appuntamento per valorizzare il lavoro artigianale delle donne. L’ingresso è gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.

