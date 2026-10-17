A Suoni Inauditi XIV ecco “Temporalities”, il concerto vincitore del bando 2026
Martedì 20 ottobre alle ore 18 all’Auditorium Cesare Chiti il decimo appuntamento della rassegna, con il concerto vincitore del bando 2026. In programma musiche di Pagliei, Xenakis, Hurel, Sciarrino e Vitucci, con una prima esecuzione assoluta. Ingresso libero
Ultimo appuntamento della XIV edizione di Suoni Inauditi, Rassegna Internazionale di Musica Contemporanea del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno. Martedì 20 ottobre alle ore 18, all’Auditorium Cesare Chiti, è in programma il concerto dedicato a Temporalities, progetto vincitore del bando 2026.
Protagonista alle percussioni sarà Aldo Chiarulli, affiancato da Francesco Vitucci, interprete elettroacustico e autore di uno dei brani in programma, e da Giuseppe Silvi alla regia del suono.
Il programma prevede opere di Lorenzo Pagliei, Matter; Iannis Xenakis, Rebonds a+b; Philippe Hurel, Loops II; e Salvatore Sciarrino, Il legno e la parola. A completare il percorso sarà Temporalities alpha di Francesco Vitucci, presentato in prima esecuzione assoluta.
L’incontro tra percussioni ed elettronica offre un’occasione per esplorare differenti concezioni del ritmo e del tempo musicale. Il suono diventa materia da modellare e trasformare, mentre l’interazione tra interprete, dispositivi elettroacustici e regia del suono amplia le possibilità espressive dello strumento e dello spazio d’ascolto.
L’appuntamento conferma l’attenzione di Suoni Inauditi verso i linguaggi della creazione contemporanea e verso progetti capaci di sperimentare nuove relazioni tra esecuzione strumentale e tecnologia. La XIV edizione della rassegna è curata artisticamente da Fabio De Sanctis De Benedictis e Pietro Bittolo Bon e si avvale del contributo di Unicoop Firenze.
Martedì 20 ottobre 2026, ore 18 – Auditorium Cesare Chiti, Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” Via Galileo Galilei 40, Livorno
Ingresso libero.
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