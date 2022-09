A Vertigo sono aperte le iscrizioni ai vari corsi della scuola di arti sceniche

Da più di 25 anni Vertigo è sinonimo di corsi di teatro e compagnia stabile. La compagnia molto operosa e versatile sta preparando la stagione teatrale 2022/23, per quanto riguarda la scuola di arti sceniche Enzina Conte diretta da Marco Conte conferma i corsi storici di teatro per bambini, adolescenti ed adulti a partire dai 6 anni in poi, ovviamente differenziati per fasce di età e per orari ed insegnanti. Confermati i corsi di cinema (regia, sceneggiatura e recitazione) .

La novità di quest’anno è la introduzione di un laboratorio finalizzato ad incrementare il cast del progetto Vertiganza, ossia il varietà che lo scorso anno ha riscosso un successo oltre le aspettative: pubblico sempre numeroso e divertito in tutte le repliche sia al Vertigo che nelle trasferte estive. Da segnalare le repliche delle prime tre puntate in diretta su You Tube il 27 settembre, il 3 ottobre ed il 10 ottobre alle 21,00. Il laboratorio Vertiganza avrà cadenza settimanale e si accede con provino, il bando è scaricabile sul sito www.teatrovertigo.it si cercano comici, cantanti, ballerini, musicisti, autori.

I nostri programmi sono stati creati da Enzina Conte, diplomata alla Silvio D’Amico di Roma, – dice Marco Conte – Tra gli insegnanti della nostra scuola, fondata da me e l’indimenticabile Enzina Conte , ci sono soprattutto attori che hanno, oltre ad una formazione culturale eccellente, anche esperienze professionali in teatro, cinema o fiction televisive a livello nazionale. Nell’insegnamento non ci si può improvvisare, ecco perché pretendo che i nostri insegnanti abbiano un curriculum artistico di tutto rispetto.

Da segnalare che le produzioni cinematografiche ci richiedono spesso attori per i provini: Virzì – Pieraccioni – Oldoini – Mazzacurati – Roan Johnson sono alcuni dei nomi che hanno ingaggiato i nostri attori.

Ai nostri corsi si accede senza provino perché riteniamo di essere in grado di insegnare senza bisogno che l’allievo dimostri già di essere bravo. Unica eccezione è il laboratorio Vertiganza perché si tratta di un percorso di perfezionamento rivolto a chi ha già delle potenzialità o esperienze in altre realtà artistiche.

Per info ed iscrizioni Teatro Vertigo via del Pallone 2 per tutto il mese di Settembre dal Lunedì al Venerdì dalle 18 alle 20. www.teatrovertigo.it.

