A Vicarello fiaccolata per Giulia

In attesa della fiaccolata in programma per sabato 25 novembre in piazza Grande a Livorno anche Vicarello si muove per dimostrare di non essere insensibile davanti a tanto orrore, davanti a quanto accaduto a Giulia Cecchettin e a tutte le altre donne vittime di femminicidio. Giovedì 23 novembre alle 21 partirà dalla Chiesa di San Jacopo a Vicarello una fiaccolata che si snoderà per le vie del paese. Una fiaccolata per Giulia e per le 105 donne uccise dalla violenza.

Riproduzione riservata ©